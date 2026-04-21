Mesajul lui Dominic Fritz înainte de consultările de la Cotroceni: „Îi vom spune preşedintelui că mergem înainte”

Preşedintele USR, Dominic Fritz, a transmis marţi seară un mesaj înainte de consultările de la Cotroceni cu președintele Nicușor Dan, precizând că partidul său rămâne pe baricade şi va merge înainte, cu calm şi responsabilitate, pentru România.

Fritz a enumerat trei „observaţii din culisele unei zile dificile”, lansând un atac la adresa PSD.

„Premierul e calm, concentrat, ca în ochiul uraganului. Miniştrii USR la fel. Nu ridică nimeni vocea. Nu se bea mai multă cafea decât de obicei. Nu sunt politicieni stresaţi de gândul că ar putea să piardă puterea. În conversaţiile cu mine azi, mi-au dat impresia unor oameni hotărâţi şi liberi în acelaşi timp. Când nu ai datorii de plătit pentru zboruri de lux sau afaceri imobiliare, când nu ai verişori cu salarii babane băgaţi prin instituţii publice, când nu ai schelete în dulap care necesită protecţie politică, ecuaţia devine mult mai simplă. Ce condiţii reale are PSD pentru a rămâne la guvernare? Să plece Bolojan nu este o condiţie care să aducă ceva în plus sau care să schimbe situaţia economică. Singura lor condiţie este, de fapt, să cheltuiască bani publici fără să-i supravegheze cineva. Îmi pare rău, dar asta nu e o condiţie, este o infracţiune la care nu vom fi complici”, a scris pe Facebook liderul USR.

Politicianul spune că „e o adevărată competiţie de scenarii pe holurile Parlamentului şi în studiourile de televiziune”.

„Unii încearcă să se bage în seamă speculând că sigur undeva există un plan secret şi genial după care se desfăşoară lucrurile. Dar să nu ne facem iluzii: să priveşti PSD cum încearcă să gestioneze această criză şi să pară că are situaţia sub control e ca şi cum ai vedea pe cineva încercând să instaleze TikTok pe un fax. Funcţionează cu un sistem de operare depăşit, bazat pe şantaj şi clientelism, care pur şi simplu se blochează în lumea modernă. România a evoluat; PSD a rămas şi în urmă, şi fără plan”, a transmis Fritz.

Liderul USR s-a referit şi la evenimentul de luni de la Palatul Parlamentului, organizat de PSD pentru retragerea sprijinului politic acordat lui Bolojan.

„Monstruosul Palat al Parlamentului, cu tavan mai înalt decât o biserică, clădirile învechite ale guvernului cu miros de anii '90, toate locurile în care se face politică în România sunt parcă construite pentru a fi departe de oameni. E genul de clădire în care ţi se pare o idee bună să răstorni un guvern în mijlocul unei crize economice care afectează milioane de români. Spectacolul de lumini de aseară, bine regizat de consultanţi scump plătiţi, aplauzele pesediştilor şi discursuri sterile au fost bizare tocmai pentru că sunt atât de departe de realitatea românilor. Valul de solidaritate pentru Ilie Bolojan şi miniştrii reformişti ca Diana, Radu, Irineu şi Oana a venit ca un şoc pentru cei care, cu ceasurile lor scumpe, şi-ar dori să fie vocea poporului. Susţinerea voastră contează enorm, nu doar pentru moralul celor care se luptă pentru reforme reale, ci şi pentru a stârpi calculele politice cinice care au declanşat această criză. Rămânem pe baricade şi îi vom spune preşedintelui mâine că mergem înainte, cu calm şi responsabilitate, pentru România'', a transmis Dominic Fritz.

Editor : A.P.