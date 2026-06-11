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Mesajul lui Ilie Bolojan pentru Nicușor Dan: Era mai bine dacă făcea apel la responsabilitate înainte de moțiunea de cenzură

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Ilie Bolojan. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Președintele PNL, Ilie Bolojan, a spus că apreciază apelul la responsabilitate făcut de președintele Nicușor Dan, dar că ar fi fost mai bine ca șeful statului să fi făcut acest apel înainte de moțiunea de cenzură prin care a fost demis guvernul. Bolojan a anunțat că PNL nu susține propunerea de guvern Tomac și că nu o va vota în Parlament.

„Înainte de această moțiune de cenzură, Partidul Național Liberal a adoptat două rezoluții care au fost comunicate public, prin care am făcut apel la responsabilitate - și apreciez apelul domnului președinte la responsabilitate, dar cred că era un lucru și mai bun dacă un astfel de apel se făcea și înainte de moțiunea de cenzură, în așa fel încât toate partidele, în afară de conflicte, în afară de dispute, să fie conștiente că am avut o coaliție care, cu bune și curelele ei, a funcționat, că acel guvern a scos România din fundătura în care era”, a spus Bolojan într-o declarație de presă.

„În perioada următoare, dacă nu vor fi continuate lucrurile care au fost puse în practică, dacă nu vom menține echilibrele bugetare, dacă nu vom lua măsurile pentru a însănătoși economia, nu vom face decât să risipim acest an de eforturi făcut de toți românii”, a adăugat el.

Președintele PNL a subliniat că liberalii nu vor vota Guvernul Tomac, argumentând că această variantă este de fapt un paravan care „ar scuti PSD de răspunderea pe care o are pentru situaţia în care” a ajuns România.

În același timp, „un guvern fără susţinere politică nu poate spera decât la supravieţuire”, a mai spus Bolojan.

Editor : M.B.

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