Mihai Tudose îl apără pe Daea: A crezut în bunul simţ al celor de la Comisie. Ce să facă mai mult? Să-şi dea foc acolo?

Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a prezentat la Bruxelles datele cerute și nu a încercat să îi păcălească pe reprezentanţii Comisiei Europene pentru a obţine compensaţii pentru fermieri, a declarat europarlamentarul PSD Mihai Tudose. În opinia acestuia, Daea a crezut în bunul simţ şi în buna credinţă a celor de la Comisia Europeană și nu are nicio vină.

"Nu (are nicio vină - n.r.). Şi eu am zis…L-am sunat, recunosc, m-a dat şi dânsul în vileag când m-a sunat după aia, am vorbit cu domnia sa, am zis ce n-a trimis, ce trebuia. Poate am uitat să trimitem timbrul şi le explicăm apoi că timbrul vine mai târziu un pic, e pe drum, a pierdut trenul. Mi-a arătat şi mi-a demonstrat că a trimis tot ceea ce trebuia. Domnul Daea nu şi-a asumat să mintă că avem zece tone în siloz în loc de şapte. Şapte erau, şapte a trimis. Cât ai avut anul trecut? Păi tot şapte. Anul trecut a fost secetă", a explicat europarlamentarul PSD într-un interviu la Prima TV..

Tudose a spus că vina lui Petre Daea poate fi că nu a făcut scandal mai devreme când a aflat despre această situaţie.

"Vina domnului Daea, dacă are o vină, este că nu a făcut scandal mai devreme, fiindcă domnul Daea a crezut că spunând şi contestând, domnia sa a contestat de o lună jumate criteriile de când mi-a spus, astea nu sunt criterii, asta e o chestie pe care poţi să o dai la toată lumea, oricât sau la nimeni nimic. Şi au fost trei state care nu au luat nimic. (…) Asta este vina domnului Daea, că a crezut în bunul simţ şi în buna credinţă a celor de la Comisie. Nu se poate să mergeţi aşa, că nu are cum. Şi uite noi vă demonstrăm că alta e realitatea. Ghici ce? Nu. Atunci a ieşit scandalul. Dacă am ceva să-i reproşez şi eu şi domnul preşedinte Ciolacu, i-am spus: <De ce nu ai făcut, nea Petrică scandal mai devreme?> N-am crezut că se poate aşa ceva. Adică mi-au cerut documente, le-am dat documente", a mai afirmat europarlamentarul PSD.

În ceea ce priveşte afirmaţia europarlamentarului PNL Rareş Bogdan conform căreia Petre Daea nu are putere de negociere la Bruxelles, Tudose consideră că "puterea de negociere la Bruxelles, în primul rând, trebuie să o aibă prim-ministrul, trebuie să o aibă pe reprezentantul României la instituţiile europene, adică preşedintele ţării, că el e la Consiliu, iar ministrul de resort, în primul rând, trebuie să aibă cunoştinţe despre subiectul pe care îl păstoreşte".

"Adică, dacă eu pun acuma la Ministerul Agriculturii un foarte bun specialist în problematica europeană, dar care nu face deosebirea dintre vacă şi grâu, eu cred că problema e de zece ori mai mare. Domnul Daea a rămas pe zona asta în care dacă ăla vrea o pâine, i-am dat o pâine. Nu trebuie să îi duc o mămăligă în coajă de pâine şi să-l păcălesc cumva, să fiu european. Sau să zic, da, ne plac, de mici mâncam greieri pe pâine ca să fie în consonanţă cu ei", a declarat Tudose.

El a mai afirmat că Petre Daea a contestat oficial modul în care au fost alocate sumele respective.

"Dacă domnul Daea negocia prost, în sensul că nu spunea că noi suntem în default cu nişte cantităţi de grâu, că au pierdut fermierii atât, pur şi simplu se ducea şi tăcea fiindcă au mai fost la Consiliul de Miniştri pe diverse alte ramuri, reprezentanţii statului care au tăcut şi au înghiţit şi au semnat. Ştiu, o să mă întrebaţi dacă la Energie. Da, la Energie. Mă întorc la prietenul meu vechi. A tăcut sublim. Ministrul Daea s-a bătut, a contestat şi verbal şi oficial modul lor de a aloca sumele, dar ce să facă mai mult? Să-şi dea foc acolo?", a mai transmis Mihai Tudose.

Mihai Tudose a mai fost întrebat despre criticile aduse de europarlamentarul Dacian Cioloş că Daea nu a negociat cum trebuie la Bruxelles: "El, care atunci când a fost comisar pentru agricultură, a reuşit să facă de aşa natură încât România să aibă cele mai mici subvenţii, cele mai mici sume alocate şi aşa mai departe. El?".

Mihai Tudose a explicat și de ce negocierile nu au mers bine: "Nu a fost foarte bine pe mai multe componente. Şase ţări au spus că au nişte mici probleme cu ce s-a întâmplat cu coridoarele, că s-a dat peste cap piaţa de cereale. Vă ajutăm. Prima dată vorbim despre cuantumul ajutorului, că pentru şase ţări au zis”Ddomnule, avem aproape 60 de milioane de euro”. E o primă glumă proastă. România are pierderi doar pe taxe vamale rezultând din acest subiect peste 160 milioane de euro. Deci numai România. Ei puneau 60 pentru şase ţări. Apoi au zis aşa: criteriile sunt în funcţie de: câte seminţe de floarea soarelui aveţi în siloz, câte seminţe de grâu, boabe de grâu aveţi în siloz, cât porumb, cât soia, cât mai multe chestii. Trimiteţi voi hârtiile respective. Cât este creşterea sau scăderea faţă de cât aveaţi cu un an înainte. Ca după aia să joace, cui de fapt vrem noi să dăm banii. Păi, la Polonia, ştiţi au alegeri anul ăsta".

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat joi seara, după reuniunea Consiliului European, că ajutorul dat fermierilor din țările afectate de cantitățile mari de cereale ucrainene intrate pe piață nu este suficient și că acesta va fi majorat. Anunțul său a venit după ce președintele Klaus Iohannis a cerut în ședința Consiliului European majorarea sumelor.



Editor : G.M.