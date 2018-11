Ministrul de Finanțe, despre concedierile la ANAF: „Lucrurile sunt în regulă”

La finalul ședinței de Guvern de joi, ministrul Eugen Teodorovici a precizat că nu intenționează să concedieze din personalul angajat în prezent în ANAF și că „lucrurile s-au clarificat” între Ministerul de Finanțe și sindicate.

Sursă foto: gov.ro

„Am văzut și eu în presă, apăruseră câteva articole de acest gen. Am și întrebat și am confirmat cu președintele Consiliului Național respectiv... Este un subiect depășit, pentru că eu am avut o discuție cu colegii din sindicate, săptămâna trecută, la Brașov, și lucrurile sunt în regulă. Singurul mesaj din partea mea a fost de susținere a întregii echipe din cadrul ANAF. Sprijinul în ceea ce înseamnă modernizarea ANAF cu tot ceea ce înseamnă sistem IT, servere, computere de lucru pentru tot personalul. Am cerut în schimb un lucru foarte important, acela ca legea să fie aplicată, respectul față de contribuabil, fie persoană fizică, fie persoană juridică, o colectare mai bună. Deci, lucrurile s-au clarificat între cele două părți, sindicate și Ministerul de Finanțe”, a spus Teodorovici.

În urmă cu o săptămâna, Digi24 anunța că Executivul va tăia până la finalul anului posturile vacante din ministere și că miniștrii au fost anunțați de Darius Vâlcov, consilier al premierului, că urmează măsuri dure. Ulterior, dintr-un proiect de hotărâre de Guvern au rezultat și cifrele, care vorbesc despre desființarea a 4.143 de posturi din 21 de ministere, din care peste 3.000 de la Fisc.

„Este vorba şi de posturi bugetate, şi nebugetate. Administraţia, cel puţin cea centrală, este supraîncărcată şi vedem în economie efectul. Sunt foarte multe blocaje şi prevederi legale care ar trebui să producă efecte benefice în economie şi nu se întâmplă, foarte multă rezistenţă la schimbările pe care secolul 21 le impune. E un prim pas acela de a tăia aceste posturi vacante. Ministerele şi-au reţinut posturile care erau deja lansate pentru procedura de concurs. (...) Sunt multe nemulţumiri. (...) Vorbim de posturile vacante, dar efectul poate fi şi acela de a duce la dispariţia unor funcţii de conducere în special”, a explicat Teodorovici.

Etichete:

,

,

,

,