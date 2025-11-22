Live TV

Alegeri locale 2025. Cine este Eugen Teodorovici, fostul ministru din perioada guvernelor PSD

Data publicării:
teodorovici rectificare bugetara inquam octav ganea ED_2ogn_5011
FOTO: INQUAM PHOTOS - Octav Ganea
Din articol
CV-ul lui Eugen Teodorovici Averea lui Eugen Teodorovici

Fostul ministru de Finanțe, Eugen Teodorovici, candidează independent în campania pentru alegerile locale din București. Acesta a lucrat în administrația centrală începând cu anul 1991 și a fost în trecut legat de Partidul Social Democrat. 

„Eu față de toți ceilalți vin cu experiență națională și nu de la nivel de sector cum sunt primarii de sector care spun că au experiență. Păi dacă ei au experiență, eu ce pot să mai spun? (...) Din ’91 fac administrație publică. Nu m-ați auzit vreodată să mă plâng că nu sunt bani, cât am fost ministru”, a declarat Eugen Teodorovici pentru Digi24.ro, în momentul în care și-a anunțat candidatura independentă la Capitală

CV-ul lui Eugen Teodorovici

Eugen Orlando Teodorovici a lucrat în administrația centrală începând cu anul 1991. El a lucrat, până în anul 1999, la Ministerul Transporturilor.

În anul 1999, Teodorovici a lucrat la Departamentul pentru Integrare Europeană, unde a fost, pe rând, expert și director. 

În anul 2000 a trecut pentru câteva luni la Ministerul Afacerilor Europene, iar la finalul anului a fost director în cadrul Ministerului Integrării Europene, până în 2004.

Între 2004 și și 2009 a lucrat în Ministerul Economiei și Finanțelor, ocupând, pe lângă posturi de conducere, și un post de secretar de stat (între 2007 și 2009).

Între 2009 și 2012, Teodorovici a fost director în cadrul Curții de Conturi a României, urmând apoi să ocupe funcția de consilier al prim-ministrului de atunci, Victor Ponta.

Între 2012 și 2015 ajunge, pe rând, ministru al Fondurilor Europene și ministru al Finanțelor Publice, în paralel cu mandatul de senator din partea PSD. 

El a mai ocupat funcția de ministru al Finanțelor între 2018 și 2019, în Guvernul PSD. 

După ultimul mandat de ministru, Eugen Teodorovici a mai lucrat în Curtea de Conturi.

Averea lui Eugen Teodorovici

Din ultima declarație de avere depusă în calitate de director la Curtea de Conturi, în anul 2024, reiese că Teodorovici deține patru terenuri la categoria intravilan, în București și Ilfov.

Acest sublinia că deține și trei case de locuit în București și un apartament în același oraș.

Fostul ministru arăta că deține acțiuni în trei companii: Care Romania SA, TMC Romteam Business SRL și Green Agra SRL. În paralel, are trei împrumuturi scadente în 2045 și 2033, în valoare totală de aproximativ 700.000 de euro.

Teodorovici a arătat că are venituri de aproximativ 40.000 de euro din chirii și că a avut un salariu anual la Curtea de Conturi în valoare de 14.107 lei.

Editor : M.G.

