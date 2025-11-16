Live TV

Exclusiv Alegeri locale 2025. Traian Băsescu: Bucureștenii au pe cine alege. Dacă vor alege prost, e problema lor

Data actualizării: Data publicării:
traian basescu in studioul digi24
Traian Băsescu. Foto: Captură video Digi24
Traian Băsescu a vorbit duminică seara, în exclusivitate la Digi24, despre alegerile pentru fotoliul de primar general și despre candidații cu șanse de a câștiga acest scrutin. Fostul președinte a indicat trei candidați cu șanse, și anume Drulă, Băluță și Ciucu. Traian Băsescu a mai spus și că în București, „suveranismul va fi consistent lovit”, prevăzând o scădere a procentelor AUR după aceste alegeri.

„Trei candidați cu șanse”

„Trei candidați cu șanse – Drulă, Băluță și Ciucu. Intră, înțeleg, zilele astea și Teodorovici. S-ar putea să-i ciuntească ceva din voturile lui Băluță, că Teodorovici a fost ministru de Finanțe din partea PSD-ului. S-ar putea să-i ciupească ceva. Există o realitate - este un rând de alegeri în care bucureștenii au pe cine alege. Deci, dacă vor alege prost, e problema lor. Dar au doi primari de sectoare care sunt rodați, au un fost ministru al Transporturilor - pe Drulă, care și el e rodat în administrație, nu mai vorbim că au și foști ziariști”, a afirmat Traian Băsescu.

Întrebat dacă pe Anca Alexandrescu o poate lua în calcul printre candidații cu șanse, Traian Băsescu a spus că ar putea face acest lucru, dar „să vii să-mi spui, și să păcălești o țară întreagă de câțiva ani, că tu aduci schimbarea, când tu ai stat și ai mâncat din mâna lui Năstase, pe urmă din mâna lui Dragnea, pe urmă din mâna lui Ponta, pe urmă din mâna lui Oprescu. Deci ai mâncat... nu mai vorbim că te-a trimis Ponta pe la KazMunaiGaz să iei bani după ce a făcut trocul cu datoria către statul român de 600 de milioane... și să vii tu acum, după ce ai stat în atmosfera lor, ca să nu spun altfel, atâția ani, și acum vii să-mi spui că ești omul nou care vrea să ne schimbe pe noi, bolșevicii, ca Băsescu, ca mai știu eu... Eu m-am schimbat singur, sunt la pensie. Da, e ridicolă, doamna, dar nu-și dă seama”.

„Mulți se vor dumiri despre escrocheria suveranistă. Păcăleala care a funcționat este din incultură”

„Mulți se vor dumiri despre escrocheria suveranistă. Toți suntem suveraniști, ne scrie în Constituție: «România este stat suveran». Scrie acolo la articolul 1 din Constituție. Și dintr-odată s-au găsit unii care spun că sunt suveraniști. Toți românii sunt suveraniști, toți respectăm și susținem suveranitatea acestui stat. Păcăleala care a funcționat este din incultură. Românii nu știu că în constituția lor scrie că România este stat suveran, că i-ar lua râsul atunci când l-ar vedea pe Simion și pe alți suveraniști care nu mai pot de dragul suveranismului”, a continuat Băsescu.

„Suveranismul în București va fi consistent lovit”

Invitat să comenteze faptul că Georgescu nu vrea să se bage în campania electorală pentru alegerile locale, fostul președinte a spus că este un adversar al lui Călin Georgescu, dar asta nu înseamnă că îl consideră prost. „Ăștia l-au considerat prost, că îl folosesc ca să se cațere. Folosesc numele lui pentru că el este cel care aduce voturi în așa-zisul curent suveranist, și dă și substanță prin poveștile nerealiste pe care le spune despre cum trebuie gestionată țara. Ei au fost niște pigmei care l-au folosit, l-au cultivat în speranța că vin voturile lui la ei, la nevoie. E, uite că nu vin voturile lui la ei, la nevoie. Și veți vedea - suveranismul în București va fi consistent lovit, a subliniat fostul președinte.

Scorurile pe care le-am văzut în sondaje săptămânile trecute - 38, 39, 40% nu pot fi atinse de AUR în București și va începe o prăbușire a partidului, pentru că începe lumea să-și dea seama ce gogoși sunt sub toată demagogia AUR, a lui Simion, a doamnei Alexandrescu, a lui Georgescu.

„Cred că nu se va enerva Nicușor Dan, nu s-a enervat când a fost susținut de USR”

Traian Băsescu a comentat și disputa dintre Ciprian Ciucu și Cătălin Drulă cu privire la susținerea din partea lui Nicușor Dan. Chiar și Ludovic Orban, consilierul președintelui, spunea că la un moment dat asta va enerva, îi va enerva pe pe votanții lui Nicușor Dan.

„Cred că nu se va enerva domnul Nicușor Dan, pentru că nu s-a enervat când a fost susținut de USR în campania prezidențială, pe de o parte, iar pe de altă parte, vă spun din experiență - cât timp ești popular, partidul care te-a susținut va uza de numele tău, de pozele tale, de toate cele, fără să te întrebe de reguli, te trezeai că ești pe afiș chiar și cu unii infractori care candidau pe listele partidului, ajungeai într-un județ, te trezeai cu el pe afiș. Asta e la lideri, dar asta nu înseamnă că e la nesfârșit acest abuz. După ce nu mai ești foarte popular, nu se mai folosește nimeni de poza ta.

