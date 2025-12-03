Eugen Teodorovici s-a retras din cursa pentru Primăria Capitalei Data actualizării: 03.12.2025 11:49 Data publicării: 03.12.2025 10:50 Foto: Inquam Photos / George Călin Fostul ministru PSD al Finanțelor Eurgen Teodorovici a anunțat miercuri că s-a retras din cursa pentru Primăria Capitalei, pentru care și-a depus candidatura ca independent. Eugen Teodorovici s-a retras din campania pentru alegerile parțiale la Primăria Municipiului București în favoarea candidatului PSD, primarul Sectorului 4 Daniel Băluță.Fostul ministru al Finanțelor, Eugen Teodorovici, și-a depus candidatura pentru Primăria Capitalei duminică, 16 noiembrie. Citește și: Alegeri locale 2025. Cine este Eugen Teodorovici, fostul ministru din perioada guvernelor PSD Editor : Alexandru Costea Etichete: psd eugen teodorovici daniel baluta Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News Top Citite 1 Cel mai vechi dictator din Europa felicită România cu ocazia Zilei Naționale. Republica... 2 România e „prima țară NATO care va avea de suferit”. Documente militare secrete ale... 3 A murit Adrian Pleșca, zis și Artan, membru fondator al trupelor Timpuri Noi și Partizan 4 Bărbatul care i-a strigat lui Călin Georgescu „marș la Moscova” a depus plângere după ce... 5 Prognoza ANM pentru următoarele două săptămâni. Urmează zile cu temperaturi în creștere...