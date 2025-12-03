Eugen Teodorovici s-a retras din cursa pentru Primăria Capitalei

Fostul ministru PSD al Finanțelor Eurgen Teodorovici a anunțat miercuri că s-a retras din cursa pentru Primăria Capitalei, pentru care și-a depus candidatura ca independent.

Eugen Teodorovici s-a retras din campania pentru alegerile parțiale la Primăria Municipiului București în favoarea candidatului PSD, primarul Sectorului 4 Daniel Băluță.

Fostul ministru al Finanțelor, Eugen Teodorovici, și-a depus candidatura pentru Primăria Capitalei duminică, 16 noiembrie.

Editor : Alexandru Costea