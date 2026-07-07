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Fritz evocă experiența dintr-un centru de plasament după cazul Pașca: Copiii au fost abandonați de două ori, și de părinți, și de stat

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Dominic Fritz, președintele USR. Foto: Inquam Photos / George Călin
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Din articol
„Copiii și-au dorit rapid să se întoarcă” Critici la adresa statului

Dominic Fritz a reacționat după cazul Pașca printr-o postare în care evocă experiența trăită ca voluntar într-o casă de copii din Timișoara și critică modul în care statul român a gestionat de-a lungul timpului protecția persoanelor vulnerabile. Liderul USR vorbește despre copii care au fost „abandonați de două ori, și de părinți, și de stat” și face legătura cu situația celor 411 beneficiari dispăruți din evidențele centrelor sociale din Bihor, întrebând: „Unde sunt azi? Le merge mai bine?”.

„O reacție foarte personală la cazul Pașca. Felul în care statul român îi abandonează pe cei mai vulnerabili are o lungă istorie. Ce am văzut eu în tinerețe m-a marcat profund”, și-a început Fritz mesajul pe rețeaua de socializare.

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Dominic Fritz povestește că, în perioada 2003-2004, a fost voluntar într-o casă de copii din Timișoara, în contextul reformei sistemului de protecție a copilului, pregătită înaintea aderării României la Uniunea Europeană.

Potrivit acestuia, deși obiectivul de a reduce numărul copiilor instituționalizați era unul corect, modul în care a fost pus în practică a avut consecințe dramatice.

„Orfelinatele trebuiau să se transforme în «case familiale» sau să fie închise. Obiectivul a fost bine gândit, standardele au fost europene. Implementarea a distrus mii de vieți”, a mai scris liderul USR.

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El susține că numeroși copii au fost reintegrați în familiile biologice fără o monitorizare reală a condițiilor în care urmau să trăiască și afirmă că unii dintre ei au ajuns în medii marcate de sărăcie, abuz și violență.

„Copiii și-au dorit rapid să se întoarcă”

În postare, Fritz relatează că a continuat să îi viziteze pe copiii reintegrați și spune că aproape toți și-au exprimat dorința de a reveni în centrele în care crescuseră.

„Fără excepție, copiii și-au dorit rapid să se întoarcă la casa de copii unde crescuseră, la prietenii lor, la viața cunoscută din Timișoara. Nu toți au avut cuvinte; mai mult ochii lor mi-au povestit de frică, de abuz, de sărăcie cruntă”, a afirmat acesta.

Președintele USR oferă și exemple despre copii care, potrivit relatării sale, au devenit victime ale violenței sau exploatării după reintegrare și susține că autoritățile nu au realizat monitorizarea promisă.

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Critici la adresa statului

În finalul mesajului, Dominic Fritz spune că experiențele trăite i-au afectat încrederea în instituțiile statului și face referire la informațiile apărute în cazul Pașca.

„De atunci nu mai am încredere când statul român spune că știe el cel mai bine ce să facă cu viața ta. De atunci știu ce înseamnă «formă fără fond», când viața unui om se transformă într-o cifră, când normele pe hârtie contează mai mult decât realitatea unei ființe umane”, a completat el.

Liderul USR încheie postarea cu o întrebare referitoare la persoanele vizate de cazul Pașca: „411 oameni făcuți să dispară din Bihor de statul român. Unde sunt azi? Le merge mai bine?”.

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Editor : Ana Petrescu

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