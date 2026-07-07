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Pîslaru, clarificări despre un presupus vecin al lui Viorel Paşca, administratorul azilelor ilegale, care ar fi fost relocat cu forța

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Casă folosită ca azil, în Bihor. Foto: Captură Digi24
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Ministrul interimar al Muncii, Dragoş Pîslaru, transmite, marţi seară, clarificări despre un presupus vecin al lui Viorel Paşca, administratorul azilelor ilegale din Bihor, care ar fi fost relocat cu forţa. Bărbatul de 68 de ani a fost vecin al familiei Paşca, însă, din 2018, a fost adus la azil de către fratele său. Relocarea la Arad s-a făcut cu acordul pacientului, care nu doreşte să revină la Dumbrava.

Dragoş Pîslaru, transmite, marţi seară, pe Facebook, clarificări privind situaţia vecinului lui Viorel Paşca, administratorul azilelor ilegale din Bigor.

„Au existat mai multe informaţii eronate în spaţiul public şi narative false conform cărora un vecin al domnului Paşca, care se afla în vizită la momentul acţiunii DIICOT, ar fi fost luat pe sus şi relocat cu forţa. Este vorba despre domnul Liviu I. (68 ani), un domn aflat în scaun cu rotile, având ambele picioare amputate. Dumnealui a fost fost vecin cu domnul Viorel Paşca până în 1 mai 2018, când a fost adus în îngrijirea domnului Paşca de către fratele său”, a transmis ministrul interimar al Muncii.

Dragoş Pîslaru precizează că imobilul în care locuia bărbatul a fost preluată de către fratele său, iar acesta nu doreşte să îl preia în îngrijire.

Potrivit datelor transmise de ministrul interimar, pacientul afirmă că fratele său ar avea probleme cu alcoolul.

„Domnia sa a fost relocat în judeţul Arad şi primeşte îngrijirea necesară. Şi-a oferit consimţământul pentru relocare şi nu doreşte să se întoarcă la Dumbrava”, a mai transmis ministrul interimar.

Anterior, acesta a anunţat că, în centre sociale din 20 de judeţe, au fost relocate 393 persoane din azilele ilegale din Bihor.

125 de persoane deţin certificate de încadrare în grad de handicap, iar 165 au declarat că au rude.

Luni seară, Ministerul Muncii anunţa că 40 de aparţinători s-au interesat de persoanele relocate, dar niciuna nu şi-a manifestat interesul de a prelua persoana despre care solicita informaţii.

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Editor : Liviu Cojan

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