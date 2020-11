Ministrul Economiei, Virgil Popescu, s-a infectat cu coronavirus

Ministrul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, a fost confirmat pozitiv cu coronavirus. Anunțul a fost făcut chiar de acesta pe o rețea socială.

"Astăzi am fost testat pozitiv cu COVID - 19. Am urmat protocolul și sunt încrezător că va fi bine. Sâmbătă am fost testat pentru plecarea în Israel. Testul a fost negativ. Duminică noaptea am avut simptome de gripă. Astăzi am făcut un nou test, care a ieșit pozitiv", a scris pe pagina sa de Facebook.

Virgil Popescu spune că are simptome, dar nu sunt unele grave și precizează că deși a respectat toate regulile, virusul SARS-CoV-2 "nu iartă".

"Nu am simptome grave. Cei apropiați sunt în regulă.

Aveți grijă mare de fiecare dintre voi. Masca vă poate proteja. Am respectat regulile, dar acest virus nu ”iartă”. Sunt încrezător că voi trece și peste această perioadă. Că este multă treabă de făcut", a conchis Ministrul Economiei.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Editor : Alexandra Andronie