Ministrul Educației, Daniel David, vine azi la Digi24, de la ora 21:00

Președintele Nicușor Dan nu a dat notă de trecere școlii românești de Ziua Națională, a apreciat că sistemul educativ este „slab, spre foarte slab”. Rata de abandon școlar rămâne printre cele mai ridicate din Uniunea Europeană, iar nivelul de analfabetism funcțional, de peste 50%, a devenit un risc de securitate națională, spune chiar ministrul Educației. Cum iese România din această situație în care deține câteva vârfuri și o mare masă de copii care nu vor să citească, nu înțeleg matematica și au cunoștințe științifice cât se poate de șubrede? Daniel David vine la Digi24 și va răspunde întrebărilor lui Cosmin Prelipceanu de la ora 21:00.

Cum poate școala să-i pregătească mai bine pe elevii români să reușească în viață? De ce e nevoie din nou schimbarea programei de Limba Română? Cum și de când se schimbă examenul de Bacalaureat? Când vor primi elevii români o masă caldă la școală și nu vor mai învăța în clădiri șubrede sau fără cele mai elementare norme de igienă?

Analfabetismul funcțional e prevăzut drept risc de securitate națională în Strategia Națională de Apărare recent formulată de Consiliul Suprem de Apărare a Țării, iar ministrul Educației a transmis de Ziua Națională că, din acest punct de vedere, România trece, în 2025, prin „cel mai periculos an de după Revoluția din 1989”. Daniel David afirmă că țara a mai trecut prin momente tensionate, dar niciodată nu au fost atât de legate și că acestea se suprapun unui „context internațional periculos - un război la graniță și redefinirea instituțiilor democratice și ordinii constituționale”.

Ce e de făcut? Ministrul Educației își va explica viziunea de la ora 21:00, la Digi24.

Editor : A.D.V.