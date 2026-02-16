Live TV

Ministrul Energiei Bogdan Ivan, așteptat luni în Parlament, la „Ora Guvernului”, pentru a explica criza apei potabile din Argeș

Bogdan Ivan. Foto: Inquam Photos / Sabin Cirstoveanu

Ministrul Energiei Bogdan Ivan este aşteptat luni, de la ora 16.00, în plenul Camera Deputaţilor, la „Ora Guvernului”, la solicitarea USR, pentru a prezenta măsurile luate de minister şi de Hidroelectrica în contextul crizei apei potabile din judeţul Argeş. Dezbaterile vizează situaţia de la amenajarea hidroenergetică Barajul Vidraru şi soluţiile pentru reluarea alimentării cu apă în condiţii normale pentru locuitorii din Curtea de Argeş şi zonele limitrofe, după ce ministrul a cerut reprogramarea prezenţei sale pe 9 februarie, invocând motive personale.

Conform ordinii de zi plenului de luni al Camerei Deputaţilor, de la ora 16.00, sunt programate „dezbateri politice, la solicitarea Grupului parlamentar al USR pentru prezentarea unor teme de interes major pentru viaţa politică, economică şi socială: planul de măsuri şi acţiuni concrete pe care Ministerul Energiei, împreună cu Hidroelectrica, responsabilă de administrarea amenajării hidroenergetice Vidraru, le-au luat pentru a preîntâmpina apariţia unei astfel de situaţii şi care sunt acţiunile întreprinse în acest moment pentru a soluţiona această problemă a crizei lipsei apei potabile”.

Pe 4 februarie, USR a anunţat că îl cheamă în Parlament, la „Ora Guvernului”, pe ministrul Energiei, Bogdan Ivan, în contextul crizei apei potabile din judeţul Argeş.

„Miile de locuitori din Municipiul Curtea de Argeş şi localităţile limitrofe se confruntă cu o situaţie extrem de dificilă de trei luni de zile şi au nevoie să cunoască măsurile concrete pe care le iau, pentru rezolvarea situaţiei, Ministerul Energiei şi Hidroelectrica, responsabilă de administrarea amenajării hidroenergetice Vidraru”, a precizat USR, într-un comunicat de presă.

Lidera deputațilro USR Diana Stoica a subliniat că este inacceptabil ca zeci de mii de oameni să fie nevoiţi, de trei luni, să care apă de băut cu bidoane şi sticle, fără să ştie când situaţia va reveni la normal.

„Ce nu ştim şi vrem să aflăm este ce măsuri ia Hidroelectrica, companie din subordinea Ministerului Energiei, pentru a preîntâmpina apariţia unor situaţii precum cea de la barajul Vidraru şi care sunt acţiunile întreprinse pentru rezolvarea problemelor. Asta vrem să aflăm de la ministrul Bogdan Ivan, să vedem ce soluţii sunt, pentru că este inacceptabil ca zeci de mii de oameni să fie nevoiţi, de trei luni, să care apă de băut cu bidoane şi sticle şi nimeni să nu le spună care e orizontul de timp în care lucrurile vor reveni la normal”, declara Diana Stoica.

Hidroelectrica, companie în subordinea Ministerului Energiei, este atât administrator al barajului Vidraru, cât şi responsabilă cu lucrările de modernizare a barajului, iar Aquaterm SA, operatorul responsabil de tratarea apei, este o societate aflată în subordinea Consiliului Local Curtea de Argeş.

În urmă cu o săptămână, ministrul Bogdan Ivan a solicitat amânarea prezenţei sale în Camera Deputaţilor, pentru data de 16 februarie.

