USR îl cheamă pe ministrul Energiei Bogdan Ivan în Parlament pentru a explica criza apei potabile din Argeș

Data publicării:
bogdan ivan
Bogdan Ivan. Foto: Inquam Photos / Sabin Cirstoveanu

Grupul parlamentar al USR a solicitat prezența ministrului Energiei Bogdan-Gruia Ivan la „Ora Guvernului”, în plenul Camerei Deputaților din 9 februarie, pentru a explica lipsa apei potabile din Curtea de Argeș și localitățile învecinate, cauzată de lucrările de modernizare ale lacului Vidraru.

Potrivit solicitării USR aprobate de Biroul permanent al Camerei Deputaților, deși necesitatea lucrărilor era cunoscută de aproximativ 10 ani, de peste trei luni zeci de mii de locuitori din Curtea de Argeș și localitățile învecinate se confruntă cu lipsa apei potabile.

Citește și: Bolojan intervine în criza apei din Curtea de Argeș: instituțiile trebuie să trimită raport. Apa Nova testează o nouă substanță

Parlamentarii USR cer ministrului să prezinte planul de măsuri și acțiuni concrete luate împreună cu Hidroelectrica pentru prevenirea și rezolvarea acestei crize.

De asemenea, grupul USR cere detalii despre acțiunile pe care Ministerul Energiei le întreprinde în prezent pentru a asigura alimentarea cu apă potabilă a populației afectate și pentru a preveni apariția unor situații similare în viitor.

Citește și: Apa din Curtea de Argeș și comunele din jur rămâne nepotabilă: analizele au arătat prezența unei bacterii

Editor : Ana Petrescu

