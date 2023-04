Ministrul Finanțelor: Nu există o gaură la buget de 20 de miliarde, avem o încetinire pe încasări. Se face un plan de măsuri

Ministrul Finanțelor, Adrian Câciu, a declarat marți, după dezbaterile din Parlament, că măsurile avute în vedere de Coaliţie pentru a reduce cheltuielile nu sunt o rectificare bugetară, ci o ordonanţă care să includă măsuri fiscal-bugetare cu scopul de a avea o economie la bugetul de stat de 20 miliarde lei. Acesta a spus că nu este, de fapt, vorba despre o „gaură la buget”, ci de o „încetinire pe încasările de la veniturile pe primul trimestru”.

„Nu există o gaură la buget. În primul rând, avem o încetinire pe încasările de la veniturile pe primul trimestru, în jur de 4,7 miliarde lei, faţă de estimat. Acum este şi o dinamică dintr-o anumită perspectivă a încasărilor la buget. Sunt foarte multe încasări care îţi vin în primul semestru mai spre sfârşit, în sensul în care impozitul pe profit se încasează în iunie, avem declaraţia unică pe impozitul pe venit. Adică sunt lucruri care se reglează, dar aşa cum am făcut şi anul trecut, pentru a putea să nu avem o mărire a deficitului, un avans al deficitului de aşa natură încât să nu comporte ajustări prea târziu, am luat o decizie în coaliţie, noi facem analiză trimestrială, iar decizia domnului prim-ministru şi decizia liderilor a fost să facem o ajustare pe cheltuieli. Acea ajustare, şi aici poate apare confuzia, este în valoare de circa 20 miliarde lei pe total buget consolidat al statului. Acum trebuie văzută şi din altă perspectivă – bugetul general consolidat al statului are o valoare de cheltuieli de 608 miliarde, deci acest 20 miliarde lei până la urmă e un 3,3%”, a declarat ministrul.

Acesta spune că este în analiză „un plan de acţiune, o ordonanţă de măsuri fiscal-bugetare”.

„La final vom avea, vedeţi dumneavoastră, să nu facem confuzia între rectificare bugetară şi un plan de măsuri fiscal-bugetare. Nu va fi vorba de o rectificare bugetară la acest moment şi ceea ce noi intenţionăm este o ordonanţă de măsuri fiscal-bugetare care să conducă la realizarea unor economii la bugetul consolidat de stat de 20 miliarde lei”, a completat Câciu.

Ministrul Finanțelor a subliniat din nou faptul că nu vor fi tăieri de salarii, concedieri şi nici nu se va taia de la investiţii, proiectele din fonduri europene şi PNRR, în vederea reducerii cheltuielilor la buget.

„Eu înţeleg că sunt şi colegi care poate fac afirmaţii care poate nu sunt adecvate, dar eu aş vrea să avem puţină răbdare pentru că planul de măsuri, v-am anunţat unde nu se umblă, va fi prezentat săptămâna viitoare”, a declarat Câciu.

În plenul Parlamentului, Adrian Câciu a declarat că „gaura la bugetul de stat” nu este în niciun caz de 20 de miliarde lei, iar încetinirea colectării veniturilor se ridică la 4,7 miliarde lei faţă de ce era programat, adăugând că este bine ca statul să ia măsuri de consolidare bugetară pe partea cheltuielilor.

Editor : Robert Kiss