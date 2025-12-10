Live TV

Premierul spune că bugetul de stat pe anul viitor va fi adoptat la final de ianuarie

Ilie Bolojan
Ilie Bolojan

Premierul Ilie Bolojan a declarat miercuri seara că bugetul de stat pentru anul viitor ar urma să fie adoptat la finalul lunii ianuarie 2026, având în vedere că este nevoie, mai înainte, de adoptarea tuturor legilor care să permită un buget predictibil şi care conduce respectarea ţintei de deficit.

"Final de ianuarie. Depindem de procedurile parlamentare, depindem de adoptarea tuturor legilor, care să ne permită, aşa cum v-am spus, să avem un buget care este predictibil, care ne duce către respectarea ţintei, în aşa fel încât să ne reducem deficitul şi care creează condiţii pentru dezvoltare din a doua jumătate a anului următor, atunci când şi inflaţia ar trebui să scadă la un nivel mult mai mic decât este astăzi", a precizat Ilie Bolojan, într-o emisiune la B1 TV, citat de News.ro.

În context, el a comentat, întrebat pe acest subiect, şi o declaraţie a preşedintelui Nicuşor Dan care a spus că va promulga bugetul de stat cu o condiţie - să se ţină cont de referendumul de la Bucureşti.

"Da, referendumul de la Bucureşti, de fapt, propune ca impozitele care se colectează de la bucureşteni să fie împărţite într-o formulă echitabilă prin Consiliul General. Ce trebuie să recunoaştem deschis? În ultimii 20 de ani, cel puţin de când urmăresc ce se întâmplă în administraţie, împărţirea resurselor Capitalei s-a făcut pe baza unei dispute între primarul general şi primarii de sector. Când primarul general era de la partidul de guvernământ avea o poziţie mai importantă, lua o parte mai mare din bani. Când primarii de sector erau mai puternici şi primarul general nu era din coaliţia de guvernământ, sau nu avea o relaţie bună cu decidenţii de acolo, ponderea mai mare se ducea la primăriile de sector. Cert este că banii în Bucureşti trebuie distribuiţi în aşa fel încât să ajungă la Primăria Generală sau de sector, care are în responsabilitate gestionarea problemelor respective şi a căror rezolvare ţine de o anumită sumă de bani. Deci, practic, banii ar trebui să urmeze problemele de rezolvat. (...) Şi această formulă pe care a ridicat-o domnul preşedinte vine să respecte, practic, voinţa cetăţenilor din Bucureşti, care la alegerile locale au votat şi acest referendum prin care s-au exprimat în felul acesta", a afirmat Bolojan.

