Live TV

Video Ministrul Justiției, despre referendumul magistraților anunțat de Nicușor Dan: „Vom vedea dacă este în parametri legali sau nu”

Data publicării:
Radu Marinescu
Radu Marinescu. Foto: Inquam Photos / Codrin Unici

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a declarat că președintele Nicușor Dan nu a prezentat până în acest moment modalitatea concretă prin care ar intenționa să organizeze un referendum în rândul magistraților, subliniind că abia după clarificarea acestui demers se va putea stabili dacă procedura este sau nu legală. Ministrul a mai precizat că nu a fost invitat la discuțiile de la Palatul Cotroceni, dintre președinte și magistrați. 

„Referendumul are o reglementare legală și este stabilit cine îl poate promova și în ce condiții. Cred că domnul președinte va lămuri care este demersul dumnealui și modalitatea în care acesta va fi realizat. Pentru consultarea magistraților există o formulă prevăzută în legile justiției, care presupune inițierea de către CSM, prin convocarea adunărilor generale, și apoi exprimarea punctului de vedere al magistraților. În momentul de față nu știu care este formula juridică pe care domnul președinte o are în vedere.

Rămâne de văzut dacă se încalcă Constituția și în ce sens va evolua situația. Domnia sa a spus doar că intenționează organizarea unui referendum, fără a prezenta mai aplicat care sunt instrumentele și modalitățile prin care dorește să procedeze, pentru ca ulterior să putem evalua dacă demersul se încadrează în parametrii legali sau nu. Urmează să vedem cum va face această consultare”, a declarat ministrul Justiției, luni, la Palatul Parlamentului, acolo unde a fost dezbătută o moțiune simplă împotriva sa. 

Ministrul a mai precizat că nu a fost consultat de către președintele Nicușor Dan în privința referendumului și nici nu a fost invitat la discuțiile cu magistrații, la Palatul Cotroceni. 

„Dacă instituțional m-ar fi consultat, i-aș fi spus punctul nostru de vedere. Dacă domnul președinte a dorit să discute cu magistrații și să vadă puncte de vedere, sigur că are această posibilitate. Nu a ținut să mă invite și pe mine. Dacă m-ar fi invitat, aș fi dat curs, suntem într-o cooperare instituțională”, a mai transmis Radu Marinescu. 

Președintele Nicușor Dan a anunțat duminică, la Palatul Cotroceni, că va iniția în luna ianuarie un referendum în cadrul corpului magistraților cu întrebarea: „Consiliul Superior al Magistratului acționează în interes public sau acționează în interesul unui grup din interiorul sistemului judiciar?”. „Dacă vor spune în ansamblul lor că CSM acționează în interes public, vom continua discuțiile legislative, dar dacă magistrații, în majoritatea lor, vor spune că CSM nu reprezintă interesul public, ci al breslei, atunci CSM va pleca de urgență”, a afirmat acesta.

Anunțul a fost criticat de mai mulți reprezentanți ai Justiției. Judecătorul Alin Ene, membru al CSM, a spus că declaraţiile preşedintelui Nicuşor Dan privind organizarea unui referendum în Justiţie sunt „absolut inacceptabile în orice stat democratic”.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Editor : A.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
profimedia-1030135055
1
După negocierile cu SUA de la Miami, Zelenski vrea să se consulte și cu aliaţii europeni...
Viktor Orban
2
Premierul Ungariei, Viktor Orban, despre războiul Rusiei împotriva Ucrainei: „Nu este...
tancuri și soldați ruși înaintează în direcția Pokrovsk
3
„O pace fierbinte în Europa”. O țară NATO urmărește din satelit mutările armatei ruse la...
Vladimir Putin și Emmanuel Macron
4
Kremlinul anunță că Vladimir Putin este pregătit să discute cu Emmanuel Macron. Reacția...
Syrians women celebrate the end of the Assad regime after the change of power in Syria, on the forecourt of the main train station in Duisburg, North
5
Planul Germaniei de a expulza refugiații sirieni aduce aminte de eforturile din anii 1980...
Ce a postat Mălina, cu câteva ore înainte să cadă de la etajul 7. Tragedia a depășit granițele României
Digi Sport
Ce a postat Mălina, cu câteva ore înainte să cadă de la etajul 7. Tragedia a depășit granițele României
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Radu Marinescu.
Moțiunea simplă depusă de AUR împotriva ministrului Justiției a picat. Marinescu: „Realitatea vă contrazice retorica politicianistă”
alina gorghiu in studioul digi24
Alina Gorghiu vrea ca președintele și ministrul Justiției să participe împreună la o ședință a CSM, „pentru un dialog onest”
usr
USR anunță cum va vota la moțiunile simple ale AUR împotriva ministrului de Interne al PNL și cel de la Justiției al PSD
femeiea curata usa de la ingrare in sediul csm
Procurorii din CSM, replică pentru Nicușor Dan după anunțul referendumului: Garantăm independența justiției, nu interesele de breaslă
Nicusor Dan Bruxelles
„Lumea s-a schimbat”. Nicușor Dan, interviu în Politico: Interesele economice bat moralitatea în era Trump. UE ia decizii prea lent
Recomandările redacţiei
Sateliți Starlink
Rusia dezvoltă o armă pentru a ataca sateliții Starlink ai lui Elon...
United,States,Of,America,,Ukraine,And,Russia,Wavy,Fabric,Flag.
„Progrese lente” și „tentative răuvoitoare”. Rusia critică...
catalin predoiu senat
Senatul dezbate moțiunea simplă depusă de AUR împotriva ministrului...
Rachetă rusească în zbor
Belarus extinde în secret producția de muniție pentru a sprijini...
Ultimele știri
Chris Rea, celebrul cântăreț și compozitor de rock și blues, a murit la vârsta de 74 de ani
Percheziţie în Bucureşti: Un bărbat difuza materiale cu caracter antisemit și făcea propagandă legionară pe un post de radio online
Ministrul israelian de Externe îndeamnă evreii din țările occidentale să se stabilească în Israel, pe fondul atacului de la Bondi Beach
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscopul anului 2026 pentru Gemeni. Un an plin de mișcare, schimbări curajoase și noi începuturi...
Cancan
Doliu în televiziunea din România! Un cunoscut prezentator TV a murit, după o carieră de 22 de ani
Fanatik.ro
După Wiz Khalifa, un alt rapper american are dosar penal în România. Lil Pump e acuzat că a rănit o tânără la...
editiadedimineata.ro
Când algoritmul vorbește prea mult: Podcastul AI al Washington Post, criticat pentru informații greșite și...
Fanatik.ro
Care a fost, de fapt, adevărata relație dintre Cornel Dinu și Valentin Ceaușescu? Dezvăluirile prietenului...
Adevărul
Mii de bucureșteni așteaptă de ani recunoașterea unui drept garantat prin lege. Puțini știu că îl pot obține...
Playtech
Bolile pentru care se acordă certificat de handicap cu însoțitor. Lista actualizată în 2025
Digi FM
Cine era Mălina Guler, tânăra din Oradea care a murit după ce a căzut de la etajul 7. Lidia Buble a fost în...
Digi Sport
La 3 ani de la divorț, s-a căsătorit în secret cu bărbatul cu care a fost acuzată că și-a înșelat soțul
Pro FM
Hailey Bieber, seducătoare pe plajă, întinsă pe nisip. În costum de baie, într-o apariție solară înainte de a...
Film Now
Ce încasări a înregistrat „Avatar: Fire and Ash” în weekendul de debut. Scădere semnificativă față de...
Adevarul
Cum va arăta 2026, potrivit astrologiei indiene. Rodica Purniche explică ce urmează
Newsweek
Un pensionar va primi o creștere de 50% a punctajelor la pensie. Decizie definitivă. Cum a argumentat instanța
Digi FM
De ce a murit, de fapt, mama Mihaelei Rădulescu. Vedeta rupe tăcerea: „Nu a fost bolnavă. A suferit prea mult”
Digi World
Șase lucruri prin care trece o persoană aflată pe patul de moarte, cu puțin înainte să se stingă. O asistentă...
Digi Animal World
Animal rar, surprins de camerele de supraveghere ale unei case din Pennsylvania. Toți s-au uimit de...
Film Now
Macaulay Culkin are doi copii adorabili care îi seamănă foarte bine. Cum arată băieții actorului
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...