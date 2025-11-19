Ministrul Economiei, Radu Miruță, a vorbit miercuri seara, în exclusivitate la Digi24, despre concedierile din administrația centrală. Acesta a spus că în guvern s-a discutat o reducere a cheltuielilor salariale cu 10%, pentru că statul nu-și mai permite astfel de costuri. Radu Miruță a spus că în ministerul pe care îl conduce va fi nevoit să concedieze oameni, și o va face după criteriul profesionalismului și al volumului de muncă al angajatului. „Câte unii sunt foarte buni, dar unora le trimiți de trei ori foaia înapoi și o scriu cu aceeași greșeală. Și nu pentru că nu vor, ci pentru că n-au dat un examen pe bune când au ajuns acolo”, a afirmat ministrul.

„Discuția la care am luat eu ultima oară parte este reducerea cheltuielilor cu salariile cu 10%, dar nescăzând neapărat salariile tuturor și rămânând același număr. De ce să pedepsești și omul care muncește, la un loc cu cel care nu muncește? Toți interacționăm cu instituțiile statului. Nu cred că absolut toți angajații au încărcare, pentru că am văzut că numărul lor crește după fiecare campanie electorală. Fiecare Guvern care a venit și-a mai așternut, și-a mai turnat un strat de angajați la stat. Cine îi plătește și de unde? Trebuie să ai capacitate să urmărești cine face treabă și cine nu. Eu la Ministerul Economiei o să creez un template, un cadru în care fiecare angajat se poate măsura. Măsoară-te ca la grilă, singur. Pune grila peste ce faci tu la serviciu și vei ști dacă rămâi sau dacă pleci”, a spus Radu Miruți la Digi24.

Ministrul Economiei a precizat că în toată subordinea ministerului „sunt vreo 32.000 de angajați. În organigramă sunt 768. Fizic, sunt vreo 570. Am oameni care au încărcare, care ar trebui să aibă o încărcare care n-are legătură cu pregătirea lor. Am oameni foarte buni care îmi țin birourile în spate - doi-trei oameni, țin biroul de câte șapte-opt. Acei oameni sunt niște eroi și nu mă interesează cine i-a adus, cum au ajuns acolo. Sunt oameni care își fac treaba și care primesc mai puțini bani decât ar merita”.

Eu am putut să vin în minister cu trei oameni, cu patru consilieri, un consilier care vine din mediul privat, care a plecat de jos, care a lucrat de la 18 ani, care este șefa mea de cabinet și care câștigă 4.000-5.000 lei pe lună, venind de la un salariu de câteva mii de euro. Cam cum te poți aștepta să aduci oameni buni acolo? Sunt salarii mici în cadrul acestor echipe.

„Nu prea poți să iei multe măsuri împotriva funcționarilor publici dacă găsești o încălcare a reponsabilității”

„Se așteaptă să se facă performanță într-un cadru cu mulți funcționari publici împotriva cărora, dacă greșesc, nu prea poți să iei multe măsuri. Dacă eu, ca ministru, găsesc o încălcare flagrantă a responsabilității unui funcționar public, pot să fac o comisie de disciplină și pot să trimit eventual la Parchet. La Parchet se rezolvă în 2-3 ani, la comisia de disciplină în vreo jumătate de an, după aia se contestă. Și în tot timpul ăsta, companii ale statului român trec din producție în insolvență, după aceea în faliment și după 3 ani, Parchetul spune - ai avut dreptate -, dar între timp, compania nu mai există, resursele statului s-au dat în altă parte. Nu ăsta este mecanismul. Trebuie să avem curaj politic să spunem că instrumentele statului român nu sunt perfecte, sunt departe, nu sunt eficiente. Nu ne putem aștepta să schimbăm lucrurile forțând un ministru care vine să lucreze cu niște instrumente care constrâng, nu e funcțional”, a punctat Radu Miruță.

Nu e o satisfacție pentru mine să dau oameni afară. Însă mă uit la minister, stau 14 ore pe zi. Câte unii sunt foarte buni, dar unora le trimiți de trei ori foaia înapoi și o scriu cu aceeași greșeală. Și nu pentru că nu vor, ci pentru că n-au dat un examen pe bune când au ajuns acolo. Să lucrezi în Guvernul României ar trebui să fie un etalon.

„Eu am venit în minister în luna iunie, și era reorganizare făcută prin luna mai. Deci, nu puteam să fac până prin octombrie-noiembrie o altă reorganizare. Că dacă te pui și în papucii acelor oameni, vine câte un ministru nou care iar bagă câte o reorganizare, ca sub umbrela reorganizării să-i mute pe unii, să-și aducă pe alții acolo. E un haos și pentru angajații ministerelor, însă unii se bucură din mișcările astea tulburente”, a adăugat ministrul.

„O să plece acasă unii pentru care nu sună telefonul”

„Unii, săracii, sunt victime, că n-o să vedeți că pleacă acasă niște oameni care sunt neapărat ai cuiva. O să plece acasă, dacă tot e forțat ministrul să-i trimită pe unii acasă, pe unii pentru care nu-i sună telefonul. În multe cazuri nu-i corect și de asta s-a ajuns aici.

Statul nu-și mai permite să se mai împrumute, nu-și mai permite să țină economia sufocată, nu-și mai permite să mențină impozitul minim pe cifra de afaceri doar pentru a plăti niște angajați la stat, pentru că trebuie să răspunzi unor decizii interne din partid. Fără a jigni niciun angajat al statului, că nu e o situație uniformă. Mulți dintre angajații la stat au carnet politic, și la fiecare schimbare de ministru vine câte cineva, mai urcă un etaj.

De obicei, când ești politician și faci lucruri de genul ăsta, dacă faci și reversul, începi să faci în sens invers, cei care au pus acolo, încep să te întrebe - mi-ai dat omul afară? Ce faci? Ai uitat că suntem colegi? Genul ăsta de situații irită partidele care au avut obișnuința asta. Dar eu nu mă uit la ce s-a întâmplat în trecut, că nu mai pot schimba nimic. Nu am absolut nicio adversitate față de membrii altor partide politice. Am păstrat în multe consilii de administrație și administratori speciali, oameni despre care știu sigur, că sunt publici, sunt persoane publice, de la PSD, de la PNL, pentru că sunt buni. Nu toată lumea de la PSD este rea, sau invers. Sunt și oameni buni. Judecata este periculoasă. Ești pro-USR sau pro-PSD sau pro-PNL, ca și cum restul nimic nu mai contează. Nu contează ce școala ai făcut, nu contează cât ești bun, la cât de bun ești la serviciu. Nu contează câte limbi străine vorbești, contează dacă ești la un partid sau altul. Asta e o judecată greșită, e o fentă, e o păcăleală, este o dezumanizare pentru oamenii care muncesc profesionist”, a mai spus Miruță.

Editor : Liviu Cojan