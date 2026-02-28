Radu Miruţă, atac la PSD şi PNL: Au venit unii certaţi cu şcoala şi au început să împartă bani în stânga și dreapta

Ministrul Apărării, Radu Miruţă, a declarat sâmbătă, 28 februarie, că România nu este o ţară săracă, ci este „o ţară sărăcită”. Asta deoarece, explică oficialul, „au venit unii certaţi cu şcoala, care nu au reuşit să facă în viaţă nimic” şi care „au fost paraşutaţi politic în câte o funcţie şi au început să împartă bani în stânga şi în dreapta”. Radu Miruţă a precizat că mulţi bani au fost împărţiţi în bătaie de joc, fără legături cu economia şi cu criterii financiare, nominalizând PSD şi PNL.

„România nu este o ţară săracă şi am văzut-o cu ochii mei pentru restul vieţii la Ministerul Economiei. E o ţară sărăcită. Au venit unii certaţi cu şcoala, care n-au reuşit să facă în viaţă nimic şi au fost paraşutaţi politic în câte o funcţie, s-au văzut cu putere politică, depăşiţi de situaţie şi au început să împartă bani în stânga şi în dreapta, fără a se uita ce se întoarce din banii ăia. Şi atât de mulţi bani s-au împărţit într-o bătaie de joc, fără legături cu economia şi cu criterii financiare, încât ţara a ajuns dintr-o ţară în continuare bogată, să aibă nevoie de o gură de aer de câţiva ani pentru a se redrămui banii pe care ţara îi produce. Nu sunt bani nu pentru că România este săracă, ci pentru că atât de tare s-a bătut joc de modul în care s-au cheltuit banii”, a declarat Radu Miruţă, sâmbătă, la emisiunea Insider Politic de la Prima TV.

El a precizat că „s-a condus ţara într-un mod în care a fost o huzureală pe bani publici” şi că „oamenii ştiu cine a condus ţara asta”.

Întrebat dacă îi este frică să dea nume pentru a nu-l deranja pe fostul premier Marcel Ciolacu, ministrul Apărării a răspuns: „Nu mi-e frică. Cred că m-aţi văzut ca persoană despre cât de multă frică am să pronunţ nume. Însă e politică şi suntem într-o coaliţie de guvernare în care trebuie, fără să ne placem prea mult unii pe alţii, să luăm nişte decizii. Şi eu mă bucur de fiecare dată când reuşim să-i convingem pe partenerii de guvernare că luăm decizii în sensul de a mai reduce cheltuielile în aparatul de stat şi să ştiţi că îi înţeleg, chiar dacă acum sunt alţi şefi la partidele astea. Sunt partide vechi şi PSD şi PNL, că uite, le pronunţ numele, care nu prea pot să explice cum explic eu cu lejeritate că acum trei ani a fost o decizie proastă, acum doi ani a fost o decizie proastă, că tot PNL şi PSD. Sunt alţi oameni acum acolo care decid altfel”.

Radu Miruţă a recunoscut că nu este foarte plăcut să pună „presiune pe un partid” cu care USR este la guvernare şi alături de care vrea să ia nişte măsuri.

El a mai afirmat că a votat proiectele de la toate partidele dacă acestea au fost bune.

„Cred că lumea se uită la capacitatea de a alege care e decizia corectă. Eu vă spun că am votat şi proiecte AUR, vă spun că am votat şi proiecte PSD, vă spun votez proiecte, evident, PNL care sunt cele mai des care se suprapun cu ideile noastre. Dacă o idee e bună, nu poţi să nu o susţii doar pentru că se cheamă altfel partidul politic. Da, sunt situaţii în care PSD vine cu o propunere pe care noi o considerăm bună. Ce să spunem? Cred că e bună, accept că e bunã, dar nu vreau că vine de la PSD? Suntem absurzi. Lumea ne măsoarã dupã capacitatea de a împinge o decizie corectã. Dacă decizia aia corectã vine de la - izolat, rar - de la un partid cu care eu nu simpatizez, n-am nicio problemã să o accept, că e înspre binele oamenilor”, a declarat Radu Miruţă.

„Avem o industrie de armament captivă politicului”

Întrebat despre cele 17 miliarde de euro din programul SAFE, ministrul Apărării Radu Miruță a explicat cum se vor împărți banii.

„Pentru zona Armatei sunt 9,53 milioane de euro. Restul sunt pentru capetele de autostradă şi ceva MAI, situaţii de urgenţă. Autostrada spre Ucraina, dar nu gestionăm noi, gestionează Ministerul Transporturilor. Pentru partea pe care o gestionăm noi de 9,53 de miliarde, 70% din acest bani se vor derula pe teritoriul României cu producţii aici. Mai multe sau mai puţine, în funcţie de proiect. Adică vor fi proiecte care vor avea 100% localizare, asta înseamnă că toată suma de bani trebuie să se învârtă aici. învârtă nu prin buzunarele politicienilor, ci prin diverse societăţi ale statului sau private. Şi alte proiecte nu pot avea 100%, pentru că nu se justifică, nu se poate şi e şi foarte scump să ceri localizarea atât de mare aici”, a afirmat Radu Miruţă.

El a explicat că aproximativ patru, cinci miliarde de euro „se vor derula prin interacţiune comercială în România, ceea ce e un câştig”.

Miruţă a adăugat că avem fabrici de armament unde au crescut copaci prin pardoseală.

„Avem în industria naţională de armament fabrici unde au crescut copaci prin pardoseală. Noi acolo vrem să vedem roboţi cu braţe din alea care se mişcă, cu linii care funcţionează fără oameni pe lângă ei”, a mai transmis Radu Miruţă.

El a explicat ce se întâmplă atunci când o companie vine să deruleze un proiect în ţara noastră.

„În România vine într-una dintre fabricile care astăzi au copaci acolo. Şi rupe copacul de acolo, că nu e o buruiană să o smulgi, e copac, îl tai cu drujba. Şi aduci un braţ robotizat. Se va întâmpla asta pentru câteva, pentru toate nu se va putea. Deci câteva se vor întâmpla de maniera asta. Dacă după aceea, după ce tu vei fi înlocuit copacul cu un braţ robotizat, nu ai capacitatea managerială de a produce în continuare într-o unitate salvată prin metoda asta, minuni nu se pot face. De asta este critic să scoţi ilegalitatea şi corupţia din conducerea acestor societăţi”, a subliniat ministrul Apărării.

Miruţă a mai fost întrebat dacă mai avem industrie de armament.

„Avem o industrie de armament care este captivă politicului şi corupţiei în cele mai multe dintre cazuri. Eu am dat afară 21 de administratori speciali la economie. Am început selecţia, înainte să plec de acolo, pentru 26 de companii. Nu ştiu dacă vor reuşi să-şi pună din nou aceiaşi oameni, dar oricum se reia selecţia, se face o selecţie teoretic transparentă şi am încredere că al meu coleg Irineu Darău, ministrul de la economie, e în aceeaşi logică şi a demonstrat şi e preocupat să se întâmple treburile astea curat. Peste noapte nu se întâmplă”, a afirmat Radu Miruţă.

El a menţionat că a făcut nişte paşi care nu s-au mai întâmplat în România.

„Ştiţi vreodată să se fi trimis dosare la Parchet pentru industria naţională de armament? Sau să se dea afară în două zile 21 de administratori din zona asta? Ok, deranjăm cu asta, dar nu e altă metodă. Eu n-am ceva cu oamenii de acolo. Dar nu mă pot duce să te lupţi pentru a aduce banii ăştia în România şi ei să aterizeze într-o entitate unde de-abia aşteaptă să-şi frece mâinile, să-i spargă prin toate direcţiile. De asta este important să se întâmple treburile sincronizate. Că atunci merge ţara înainte. Adumi nişte bani pe o latură, cureţi pe cei care urmează să primească banii ăştia, vin alţii, sperăm că sunt curaţi, care primesc banii şi din întâlnirea acestor două situaţii dispare copacul şi apare un braţ robotizat. Altfel nu se poate”, a mai afirmat ministrul Apărării.

El a concluzionat că principalele probleme ale industriei naţionale de armament din ţara noastră sunt corupţia şi traficul de influenţă.

Editor : I.B.