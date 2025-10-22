Live TV

Moțiunea simplă depusă de Opoziție împotriva ministrului Agriculturii a fost respinsă de Parlament. Florin Barbu: „Bateți câmpii”

Data actualizării: Data publicării:
florin barbu
Sursa foto: Inquam Photos / Sabin Cirstoveanu

Moțiunea simplă depusă de Opoziție împotriva ministrului Agriculturii a picat. Florin Barbu i-a acuzat pe cei de la AUR, de la tribuna Parlamentului, că „bat câmpii”. Este a patra moțiune depusă de AUR împotriva unui ministru din Guvernul Bolojan care pică la votul aleșilor. 

La votul final din Camera Deputaților, moțiunea simplă a fost respinsă cu 187 de voturi împotrivă, 92 de voturi pentru și 3 abțineri. 

Președintele AUR, George Simion, i-a promis ministrului Agriculturii că va veni cu o Carte Neagră a activității acestuia, iar în replică Florin Barbu i-a transmis: 

„Dacă mai aveţi nevoie de informaţii pe agricultură, vă aştept la minister să vă învăţ cum se face agricultura în România, nu să bateţi câmpii în Parlament”.

Moțiunea a fost dezbătută luni. Florin Barbu a fost acuzat de Opoziție că, din 2023 de când a preluat portofoliul de ministru și până acum, nu a reușit să vină cu o strategie reală pentru fermierii români. 

„Deşi domnul Florin Ionuţ Barbu este titular al postului de ministru din 2023 şi chiar traversează al treilea guvern consecutiv, în întreaga perioadă nu s-a remarcat nicio strategie reală, coerentă şi susţinută pentru a-şi îndeplini obligaţia fundamentală faţă de fermierii români.

„Se pare că unii colegi din AUR au confundat sezonul recoltei cu sezonul moțiunilor. Probabil că atunci când aud de semănat, se gândesc la semințe de scandal, iar când vine vremea recoltatului produc doar confuzie. Așa se întâmplă atunci când singurul lucru pe care îl cultivi este demagogia. Îmi pare rău că trebuie să vă ocupați timpul cu dezbaterea unui document care are un singur scop: redactarea de lozinci, la care sunt campioni”, le-a transmis, luni, ministrul.

Barbu a fost criticat chiar și de colegii din Coaliție. Un deputat PNL a declarat că ar avea „câteva subiecte importante” pentru care ar putea susține o moțiune împotriva ministrului, dar a subliniat că liberalii nu o vor susține pe cea depusă de AUR pentru că este „prost scrisă”.

