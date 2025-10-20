Live TV

Moţiunea simplă depusă de AUR împotriva ministrului Agriculturii, Florin Barbu, este dezbătută în Camera Deputaților

florin barbu
Ministrul Agriculturii, Florin Barbu. FOTO. Inquam Photos / George Călin

Moţiunea simplă a AUR împotriva ministrului Agriculturii, Florin Barbu, intitulată „Când cultivi MINCIUNI, culegi RUŞINE. Un strigăt pentru salvarea agriculturii româneşti din mâinile incompetenţei”, este dezbătută luni în Camera Deputaţilor. Votul este programat miercuri.

Moţiunea este iniţiată de 61 de deputaţi aparţinând Grupului Parlamentar al Alianţei pentru Unirea Românilor.

„Deşi domnul Florin Ionuţ Barbu este titular al postului de ministru din 2023 şi chiar traversează al treilea guvern consecutiv, în întreaga perioadă nu s-a remarcat nicio strategie reală, coerentă şi susţinută pentru a-şi îndeplini obligaţia fundamentală faţă de fermierii români. Domnule ministru, aţi vorbit despre reforme, dar aţi adus stagnare. Aţi vorbit despre sprijin, dar aţi adus ruină. Aţi uitat de angajamentele luate în faţa fermierilor, aţi uitat de protestele lor, de strigătele disperate din stradă”, spun iniţiatorii moţiunii.

Un alt motiv de nemulţumire al AUR se referă la produsele care vin din Ucraina.

„Compensarea minimă de 60 de euro pe tonă pentru pierderile provocate de importurile ieftine din Ucraina? Nici urmă, ZERO. Sprijinul de 3 euro pe tonă pe lună pentru cerealele depozitate între septembrie 2023 şi februarie 2024? Fals, nu s-a făcut nimic în timp util, ZERO. Derogările GAEC 7 şi.8 pentru anul 2024, absolut necesare pentru planificarea culturilor? Norocul fermierilor a fost la Uniunea Europeană. Competiţia corectă pe piaţa europeană, invocată de dumneavoastră în toate ieşirile publice? O minciună sfruntată, ZERO. Produsele neconforme continuă să intre în ţară, în timp ce fermierii români sunt sufocaţi. Microcreditele pentru fermele mici şi mijlocii, prezentate drept prioritate? Nu există, ZERO. Controalele vamale pentru oprirea falsificării originii produselor din Ucraina? Inexistente”, reproşează parlamentarii AUR.

„Aţi permis invadarea pieţei alimentare din România cu produse din Ucraina, produse de o calitate îndoielnică, care nici măcar nu sunt atestate pentru consum în Uniunea Europeană. Produse care pot conţine tot felul de substanţe şi chimicale interzise în Uniune. Şi ce aţi făcut? Nimic. Zero! Importăm ouă, miere, ulei, carne, legume, fructe şi cereale dintr-o ţară care nu respectă standardele europene, în timp ce producătorii români îşi aruncă marfa pe câmp. Aţi asistat impasibil la distrugerea pieţei interne, aţi sufocat fermele româneşti şi aţi pus în pericol siguranţa alimentară a ţării, iar pentru toate acestea nu v-aţi asumat nicio responsabilitate”, mai susţin semnatarii moţiunii.

Editor : B.E.

