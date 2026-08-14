Grindeanu: Bolojan şi gaşca useristă au dezvoltat o tulburare obsesiv-compulsivă pentru PSD

Sorin Grindeanu l-a atacat dur pe premierul Ilie Bolojan și partidele pro-europene din coaliția de guvernare, după datele privind evoluția economiei în primul semestru din 2026. Președintele PSD a susținut că România a ajuns la „penultimul loc” în Uniunea Europeană și îi cere premierului să își asume responsabilitatea pentru situația economică.

Liderul PSD acuză Guvernul că încearcă să transfere responsabilitatea pentru problemele economice către social-democrați.

„Este clar. Bolojan și gașca useristă au dezvoltat o tulburare obsesiv-compulsivă pentru PSD”, a scris Sorin Grindeanu, vineri pe Facebook.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

El susține că actuala guvernare a afectat economia și mediul de afaceri.

„Ați spoliat românii, ați prăbușit economia și ați sufocat firmele. Opriți-vă! Terminați în a mai mesteca lozinci stupide cu PSD dimineața, la prânz și seara”, a transmis președintele PSD.

Sorin Grindeanu afirmă că datele oficiale arată două trimestre de scădere economică și două de stagnare și susține că evoluția din prima jumătate a anului este mult sub estimările Guvernului.

„Chiar nu vă pică greu la stomac să vedeți că datele INS și Eurostat spun că aveți două trimestre de cădere economică și două de stagnare?!”, a scris Grindeanu.

El indică o scădere a PIB-ului real cu 1,6% pe seria ajustată sezonier și o scădere de 0,8% pe seria brută în primul semestru din 2026.

„V-ați făcut bugetul pe +1% creștere economică. După șase luni suntem la -0,8%”, afirmă liderul PSD.

Citește și: Pîslaru, atac dur la Grindeanu: „Sabotează toate măsurile Guvernului, miliardele din PNRR și dezvoltarea României”

„Îți lipsesc aproape 40 de miliarde, Ilie!”

Grindeanu susține că evoluția economică pune presiune asupra veniturilor bugetare și îl întreabă pe premier ce măsuri va lua pentru a acoperi diferențele.

„Îți lipsesc aproape 40 DE MILIARDE, Ilie! Mai crești niște taxe?! Vindem niște acțiuni la companii strategice?! Mai stingem lumina prin casele românilor, cum facem?!”, a scris acesta.

Liderul PSD critică și politica energetică a Guvernului, afirmând că România ajunge să plătească prețuri foarte mari pentru energia importată.

„Plătim 500 de euro pe MWh la bulgari și voi încă o țineți langa cu PSD?!”, susține Grindeanu.

Citește și: Olguța Vasilescu, despre sporul pentru fonduri europene: „Fie sunt 20% la toți, fie sunt 40% la toți”

În postarea sa, Grindeanu amintește și de perioada în care PNL a deținut portofoliul Energiei și susține că PSD nu poate fi făcut responsabil pentru întreaga situație din sector.

„După ce voi de la PNL ați avut 90 de luni Ministerul Energiei și PSD doar 10 luni?!”, afirmă președintele PSD.

Grindeanu îl critică și pe ministrul Economiei, Radu Miruță, făcând referire la modul în care acesta s-a implicat în discuțiile privind situația de pe Dunăre.

„Și după ce Miruță 2 cm s-a făcut de toată ocara jucându-se stupid cu stâncile și barjele pe Dunăre?!”, a scris liderul social-democrat.

Grindeanu: „Ați preluat o țară cu a doua creștere economică din UE”

Președintele PSD susține că România a trecut de la una dintre cele mai bune evoluții economice din Uniunea Europeană la una dintre cele mai slabe.

„Adevărul este simplu: ați preluat o țară cu a doua creștere economică din UE și ați dus-o pe penultimul loc. Doar România și Irlanda au scădere economică din toată Uniunea Europeană”, afirmă Grindeanu.

În final, liderul PSD lansează un nou atac la adresa actualei guvernări.

„Ați distrus și ați îngropat orice speranță. E tot ce v-a ieșit de minune....”, a scris Grindeanu.

El încheie mesajul cu o referire la viitorul politic al actualei guvernări: „Va fi o binecuvântare pentru țara noastră când vom scăpa de această pestă haștagistă... iar asta va fi foarte curând!”, a transmis Sorin Grindeanu.

Editor : Ana Petrescu