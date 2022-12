Nicolae Ciucă, bilanț la final de an: „Nu spunem că a fost o activitate guvernamentală perfectă”

Premierul Nicolae Ciucă a declarat joi că activitatea guvernamentală din acest an nu a fost „perfectă”, nu au fost numai realizări, ci și şi momente în care s-a revenit asupra unor decizii pentru că situaţia a fost „cât se poate de complicată”. Însă există „suficiente realizări” care vor fi folosite în mod oportun anul viitor, consideră Nicolae Ciucă.

Nicolae Ciucă a depus joi o coroană de flori la Horezu, la bustul fostului prim-ministru liberal I.G. Duca, la comemorarea a 89 de ani de la asasinarea acestuia.

Cu acest prilej, preşedintele PNL a mulţumit tuturor cetăţenilor pentru sprijin şi a menţionat că, în acest an complicat, activitatea guvernamentală nu a fost „perfectă”, dar s-au făcut toate eforturile pentru a găsi soluţiile pentru realizarea obiectivelor până în acest moment.

„Fiind sfârşit de an, vreau (...) să le mulţumesc tuturor cetăţenilor români pentru modul în care ne-au sprijinit şi folosesc acest prilej pentru a spune cât se poate de onest că nu am avut numai realizări. Trebuie să recunoaştem că au fost şi momente în care a trebuit reluăm o serie de analize, să revenim cu o serie de decizii pentru că situaţia a fost cât se poate de complicată şi au fost nenumărate elemente de dinamică ce au impus modificarea deciziilor. Nu spunem că a fost o activitate guvernamentală perfectă, dar vă pot spune că s-au făcut toate eforturile astfel încât să putem să luăm deciziile, să le comunicăm în timp oportun şi să avem această linie de dialog deschisă cu toţi partenerii noştri speciali, cu tot cetăţenii, pentru a putea să găsim soluţia care să vină şi să realizeze tot ceea ce noi ne-am propus până în acest moment până la sfârşitul anului. Deşi a fost un an cât se poate de complicat, totuşi, există suficiente realizări pe care putem să sperăm că le vom folosi în mod oportun pentru tot ceea ce avem de desfăşurat în anul care vine”, a declarat Nicolae Ciucă, citat de Agerpres.

Liderul PNL a vorbit despre personalitatea fostului prim-ministru I.G. Duca, menţionând că în România nu trebuie să se mai întâmple momente precum cel în cazul fostului premier liberal, în care „forţe absolut nedemocratice au dus la îndeplinirea unui act criminal”.

„Sunt deosebit de onorat să particip la această activitate, prin care onorăm şi cinstim memoria celui care a fost prim-ministrul României, I.G. Duca. (...) Avem, cu toţii, datoria ca, pentru tot ceea ce a reprezentat personalitatea lui I.G. Duca, să-i păstrăm vie memoria şi totodată să-i păstrăm vii faptele pe care le-a făcut pentru România la vremea respectivă. (...) Momente prin care forţele absolut nedemocratice au dus la îndeplinirea unui act criminal împotriva premierului ţării în vremuri deosebit de grele nu trebuie să se mai întâmple în ţara noastră”, a spus Nicolae Ciucă.

Liderul PNL a menţionat că trebuie promovat tot ceea ce ţine de valorile democratice occidentale, punctând faptul că România este ţară membră a Uniunii Europene şi a Alianţei Nord-Atlantice.

Premierul a mai spus că este împotriva oricăror demersuri care încearcă să distrugă aceste valori.

„Este foarte important să participăm la astfel de evenimente şi la toate evenimentele care ţin de istoria noastră, de faptele celor care au avut curajul şi puterea să-şi asume responsabilităţi”, a subliniat Ciucă.

