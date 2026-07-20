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Nicuşor Dan a promulgat legea prin care anul 2026 este Anul SUA în România, proiect inițiat de AUR

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nicusor dan ambasada sua
Foto: Presidency.ro
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Preşedintele Nicuşor Dan a promulgat legea privind instituirea anului 2026 ca Anul Statelor Unite ale Americii în România, iniţiată de mai mulţi parlamentari de la AUR. 

Potrivit legii promulgate, se instituie anul 2026 ca Anul Statelor Unite ale Americii în România.

Cu prilejul sărbătoririi Anului Statelor Unite ale Americii în România se pot organiza evenimente menite să consolideze relaţia strategică româno-americană şi să reafirme angajamentul României faţă de valorile lumii libere, libertatea de exprimare şi democraţia autentică, prevede legea.  

În vederea îndeplinirii obiectivelor propuse autorităţile administraţiei publice centrale şi locale pot organiza sau sprijini material ori logistic, în limita alocărilor bugetare aprobate, organizarea şi desfăşurarea de: 

  1. a) conferinţe şi dezbateri publice;
  2. b) evenimente culturale, academice şi educaţionale dedicate istoriei şi valorilor americane;
  3. c) acţiuni de 2 publică şi comunicare diplomaţie româno-americană;
  4. d) orice alte activităţi de promovare a cooperării româno-americane şi a valorilor democratice.

În plus, Societatea Română de Radiodifuziune şi Societatea Română de Televiziune pot difuza materiale tematice realizate cu ocazia Anului Statelor Unite ale Americii în România. 

Proiectul de lege AUR a fost votat în plenul Camerei Deputaţilor, în 30 iunie, cu 283 de voturi pentru, 8 contra, 4 abțineri. 

Editor : A.C.

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