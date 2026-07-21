Banca Rusiei a vândut un nivel record de aur din rezerve pentru a acoperi bugetul de război al lui Putin. Despre câte tone este vorba

Banca Rusiei vinde aur din rezerve pentru a acoperi deficitul bugetar, pentru a șasea lună la rând. Deficitul bugetului federal a ajuns la aproape 6.000 de miliarde de ruble în primele șase luni ale anului, relatează The Moscow Times.

În iunie, rezervele de aur ale Băncii Centrale a Rusiei, cele de-a cincea ca mărime din lume, au scăzut cu încă 0,3 milioane de uncii troy, echivalentul a 9,33 tone. De la începutul anului, instituția a vândut în total 1,4 milioane de uncii, adică 43,5 tone de aur, potrivit datelor publicate de banca centrală.

Este cel mai amplu val de vânzări de aur din ultimii cel puțin 25 de ani, potrivit statisticilor World Gold Council. Organizația arată că Banca Centrală a Rusiei a mai efectuat o operațiune de o asemenea amploare o singură dată, în 2002, când rezervele de aur s-au redus cu 36,1 tone în intervalul ianuarie-iunie.

Ritmul actual al vânzărilor îl depășește inclusiv pe cel din timpul pandemiei de COVID-19, când autoritățile au folosit aur și rezerve valutare pentru a susține rubla și bugetul de stat. În perioada iulie 2020 - aprilie 2021, Banca Rusiei a vândut doar 7,6 tone de aur, de aproape șase ori mai puțin decât în primele șase luni din acest an.

La 1 iulie 2026, rezervele de aur ale Rusiei se situau la 2.283 de tone (73,4 milioane de uncii), cel mai redus nivel din februarie 2020.

Potrivit analistului Vladimir Cernov, de la Freedom Global, citat de Reuters, Banca Rusiei ar fi obținut aproximativ 5,6 miliarde de dolari din vânzarea aurului, bani utilizați pentru echilibrarea bugetului de stat. Din toamna anului trecut, banca centrală desfășoară operațiuni cu metale prețioase pe piața internă, în paralel cu tranzacțiile efectuate de Ministerul Finanțelor prin intermediul Fondului Național de Bunăstare (NWF).

Mare parte din activele valutare ale țării, indisponibile după ce au fost înghețate

„Atunci când veniturile din petrol și gaze scad sub nivelul prevăzut de regula bugetară sau când resursele fondului sunt folosite pentru investiții interne, Banca Rusiei efectuează tranzacții compensatorii cu active lichide din rezerve. În acest caz, banca centrală pune în aplicare partea tehnică a mecanismului și nu ia o decizie separată de a acoperi deficitul bugetar prin vânzarea aurului”, a explicat Cernov.

Analistul susține că aurul este potrivit pentru astfel de operațiuni deoarece este depozitat în Rusia, rămâne accesibil autorităților și s-a apreciat puternic în ultimii ani. În schimb, o mare parte din activele valutare ale țării au rămas indisponibile după ce au fost înghețate în străinătate în urma sancțiunilor occidentale.

Economiștii Alexandra Prokopenko și Alexander Kolyandr au explicat anterior că Banca Rusiei a început să vândă aur pentru a evita epuizarea rezervelor rămase în yuani. Moneda chineză este ultima valută pe care banca centrală o mai poate utiliza pentru operațiuni pe piață și pentru influențarea cursului rublei.

Nivelul actual al rezervelor în yuani nu este cunoscut, deoarece Banca Rusiei a clasificat informațiile privind structura rezervelor după impunerea sancțiunilor occidentale, în urma cărora active în valoare de aproximativ 300 de miliarde de dolari au fost înghețate în Occident. Potrivit ultimelor date publice, instituția deținea aproximativ 100 de miliarde de dolari în yuani chinezești, însă această sumă este posibil să se fi redus între timp.

Cernov estimează că cea mai mare parte a aurului a fost vândută băncilor rusești prin Bursa din Moscova și prin tranzacții extrabursiere. Datele bursei arată că volumul tranzacțiilor cu aur a crescut semnificativ în acest an. Numai în luna martie s-au tranzacționat 42,6 tone de aur, dintre care 14 tone au reprezentat operațiuni cu livrare fizică a metalului.

Editor : C.S.