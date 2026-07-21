Live TV

Banca Rusiei a vândut un nivel record de aur din rezerve pentru a acoperi bugetul de război al lui Putin. Despre câte tone este vorba

Data publicării:
Lingouri de aur
Foto cu caracter ilustrativ: Getty Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Mare parte din activele valutare ale țării, indisponibile după ce au fost înghețate

Banca Rusiei vinde aur din rezerve pentru a acoperi deficitul bugetar, pentru a șasea lună la rând. Deficitul bugetului federal a ajuns la aproape 6.000 de miliarde de ruble în primele șase luni ale anului, relatează The Moscow Times

În iunie, rezervele de aur ale Băncii Centrale a Rusiei, cele de-a cincea ca mărime din lume, au scăzut cu încă 0,3 milioane de uncii troy, echivalentul a 9,33 tone. De la începutul anului, instituția a vândut în total 1,4 milioane de uncii, adică 43,5 tone de aur, potrivit datelor publicate de banca centrală.

Este cel mai amplu val de vânzări de aur din ultimii cel puțin 25 de ani, potrivit statisticilor World Gold Council. Organizația arată că Banca Centrală a Rusiei a mai efectuat o operațiune de o asemenea amploare o singură dată, în 2002, când rezervele de aur s-au redus cu 36,1 tone în intervalul ianuarie-iunie.

Ritmul actual al vânzărilor îl depășește inclusiv pe cel din timpul pandemiei de COVID-19, când autoritățile au folosit aur și rezerve valutare pentru a susține rubla și bugetul de stat. În perioada iulie 2020 - aprilie 2021, Banca Rusiei a vândut doar 7,6 tone de aur, de aproape șase ori mai puțin decât în primele șase luni din acest an.

La 1 iulie 2026, rezervele de aur ale Rusiei se situau la 2.283 de tone (73,4 milioane de uncii), cel mai redus nivel din februarie 2020.

Potrivit analistului Vladimir Cernov, de la Freedom Global, citat de Reuters, Banca Rusiei ar fi obținut aproximativ 5,6 miliarde de dolari din vânzarea aurului, bani utilizați pentru echilibrarea bugetului de stat. Din toamna anului trecut, banca centrală desfășoară operațiuni cu metale prețioase pe piața internă, în paralel cu tranzacțiile efectuate de Ministerul Finanțelor prin intermediul Fondului Național de Bunăstare (NWF).

Mare parte din activele valutare ale țării, indisponibile după ce au fost înghețate

„Atunci când veniturile din petrol și gaze scad sub nivelul prevăzut de regula bugetară sau când resursele fondului sunt folosite pentru investiții interne, Banca Rusiei efectuează tranzacții compensatorii cu active lichide din rezerve. În acest caz, banca centrală pune în aplicare partea tehnică a mecanismului și nu ia o decizie separată de a acoperi deficitul bugetar prin vânzarea aurului”, a explicat Cernov.

Analistul susține că aurul este potrivit pentru astfel de operațiuni deoarece este depozitat în Rusia, rămâne accesibil autorităților și s-a apreciat puternic în ultimii ani. În schimb, o mare parte din activele valutare ale țării au rămas indisponibile după ce au fost înghețate în străinătate în urma sancțiunilor occidentale.

Economiștii Alexandra Prokopenko și Alexander Kolyandr au explicat anterior că Banca Rusiei a început să vândă aur pentru a evita epuizarea rezervelor rămase în yuani. Moneda chineză este ultima valută pe care banca centrală o mai poate utiliza pentru operațiuni pe piață și pentru influențarea cursului rublei.

Nivelul actual al rezervelor în yuani nu este cunoscut, deoarece Banca Rusiei a clasificat informațiile privind structura rezervelor după impunerea sancțiunilor occidentale, în urma cărora active în valoare de aproximativ 300 de miliarde de dolari au fost înghețate în Occident. Potrivit ultimelor date publice, instituția deținea aproximativ 100 de miliarde de dolari în yuani chinezești, însă această sumă este posibil să se fi redus între timp.

Cernov estimează că cea mai mare parte a aurului a fost vândută băncilor rusești prin Bursa din Moscova și prin tranzacții extrabursiere. Datele bursei arată că volumul tranzacțiilor cu aur a crescut semnificativ în acest an. Numai în luna martie s-au tranzacționat 42,6 tone de aur, dintre care 14 tone au reprezentat operațiuni cu livrare fizică a metalului.

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
busteni-viitura
2
Viitură puternică în Bușteni: mașini și oameni luați de ape, o femeie rănită grav. A fost...
dan tesloianu
3
Victimele lui Dan Tesloianu cer daune uriaşe după implantarea de stimulatoare cardiace de...
nava turca lovita de rusi
4
O navă comercială turcă, lovită de rachete rusești în Marea Neagră. Cinci marinari au...
Ce este interzis să faci pe 20 iulie, de Sfântul Ilie 2026. Foto Getty Images
5
Sfântul Ilie 2026: Ce este interzis să faci pe 20 iulie, potrivit obiceiurilor...
Jucătorii Argentinei au spus "NU". Președintele țării, Javier Milei, a anunțat decizia
Digi Sport
Jucătorii Argentinei au spus "NU". Președintele țării, Javier Milei, a anunțat decizia
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Donbas, Ukraine, August 13, 2025 A Ukrainian soldier uses a drone in Donbas. The drone war rages in Ukraine and marks a turning point in the war with
Polonia avertizează că Rusia ar putea folosi drone ucrainene capturate pentru a provoca incidente în state NATO, inclusiv în România
ID275576-INQUAM-PHOTOS-OCTAV-GANEA
PSD propune, printr-un amendament, amânarea majorării TVA la 21% pentru locuințe. Grindeanu: „Românii nu sunt de vină”
The Russian frigate RFS Neustrashimy (FF 712) operates alongside the guided-missile cruiser USS Gettysburg (CG 64) during BALTOPS, a multinational Baltic Sea exercise with 13 participating nations.
O navă de război rusă a efectuat un exercițiu cu muniție reală în apropiere de Marea Britanie
odesa
Atacul rusesc de luni asupra oraşului Odesa a provocat moartea a trei persoane şi rănirea altor opt
Rachetă intercontinentală
Rachetele balistice sunt singurele care îi oferă lui Putin un răgaz înainte de a fi nevoit să decidă dacă va ordona o nouă mobilizare
Recomandările redacţiei
INStANT_COTROCENI_CONSULTARI_AUR06_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Legea salarizării, negociată la Cotroceni. Nicușor Dan cheamă liderii...
imagini nava
Primele imagini de la bordul navei care a luat foc după ce a fost...
inundatii viituri pompieri busteni
Două zile de inundații masive în Prahova. Diana Buzoianu: „Toată...
WhatsApp Image 2026-07-02 at 15.48.19
Consiliul Europei critică România pentru azilele ilegale din Bihor...
Ultimele știri
Mobilizare de amploare în Mureș după ce doi copii ar fi căzut în râu. Scafandrii intervin și un elicopter SMURD survolează zona
Jurnalistul care a realizat interviul în care Trump a susținut că Meloni l-a „implorat” să facă o poză cu el a murit subit la 50 de ani
CM 2026 Ce riscă Argentina după ce FIFA a deschis o procedură privind incidentele din timpul finalei cu Spania
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Laura Cosoi, mesaj emoționant pentru soțul ei, la împlinirea a 50 de ani: „Te iubim dincolo de cuvinte” Cum...
Cancan
Jador, ținta unei înscenări ca în filme! Organizatorul ar fi orchestrat totul: 'Voiau să cânt forțat. Și...
Fanatik.ro
Ce o așteaptă, de fapt, pe Universitatea Craiova la Sofia! De ce Levski e foarte periculoasă: de la atmosfera...
editiadedimineata.ro
Franța se pregătește de interdicția rețelelor sociale pentru adolescenți
Fanatik.ro
Pierdere uriaşă pentru Universitatea Craiova înainte de Levski! Golgheterul nu a luat avionul către Sofia...
Adevărul
Sanitas avertizează: Noua lege a salarizării taie sporuri și riscă să readucă exodul medicilor
Playtech
Când poate ANAF să controleze o persoană fizică. Ce documente pot cere inspectorii
Digi FM
Dana Tapalagă va fi înmormântată azi la cimitirul Sfânta Vineri din Capitală. Mesajul emoționant transmis de...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Lamine Yamal, gest total neașteptat în fața Regelui Felipe al VI-lea
Pro FM
Shakira, în centrul atenției după show-ul din finala CM 2026. Fanii, cuceriți: „Nu-mi vine să cred că are 49...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Matt Damon vorbește cu emoție despre Ben Affleck și prietenia lor de 45 de ani: “El este una dintre marile...
Adevarul
Alertă meteo fără precedent în Europa: Temperaturi de 50 °C estimate pentru prima dată în istorie
Newsweek
900 lei pensie după 19 ani munciți plus 15 ani „pe caz de boală”. De ce pensionarul a primit atât de puțin?
Digi FM
Cine este românca care a urcat pe scena finalei Cupei Mondiale 2026. A ținut în mâini trofeul înmânat lui Pau...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
„Cea mai mare greșeală din viața mea a fost căsnicia”. Confesiunea tulburătoare a unei femei de 107 ani...
Digi Animal World
Dacă patrupedul tău are respirație urât mirositoare, nu o ignora. Ce poate ascunde acest simptom
Film Now
Richard Gere, cu soția și copiii la finala CM 2026. Imagini virale cu actorul din „Pretty Woman” și alături...
UTV
Andreea Ibacka rupe tăcerea după divorțul de Cabral. „Rănile se vindecă alături de ai mei”