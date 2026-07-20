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Nicușor Dan îl felicită pe noul premier britanic, Andy Burnham: „Regatul Unit va continua să contribuie la consolidarea păcii”

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nicusor dan face declaratii
Nicușor Dan. Foto: Inquam Photos / George Călin
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Preşedintele Nicuşor Dan l-a felicitat, luni, pe Andy Burnham pentru numirea în funcţia de prim-ministru al Marii Britanii.  Liderul de la Palatul Cotroceni s-a arătat convins că, sub conducerea lui Burnham, Regatul Unit va continua să contribuie activ la consolidarea păcii, a securităţii şi a cooperării internaţionale.

„Sunt încântat să îi adresez lui Andy Burnham cele mai călduroase felicitări şi urări de bine cu ocazia numirii sale în funcţia de prim-ministru al Regatului Unit. Sunt convins că, sub conducerea sa, Regatul Unit va continua să contribuie activ la consolidarea păcii, a securităţii şi a cooperării internaţionale şi că vom aprofunda şi mai mult colaborarea româno-britanică, atât la nivel bilateral, cât şi în cadrul NATO, în spiritul solidarităţii aliate”, a scris preşedintele Nicuşor Dan pe X.

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Şeful statului arată că „România îşi reafirmă angajamentul faţă de prietenia tradiţională, clădită pe Parteneriatul strategic reînnoit cu Marea Britanie”. 

„Cei peste un milion de români care trăiesc în Regatul Unit rămân o punte esenţială între cele două societăţi ale noastre”, mai transmite preşedintele. 

Noul lider al Partidului Laburist britanic Andy Burnham a fost numit luni premier al Regatului Unit de către regele Charles al III-lea, care i-a cerut să formeze un Guvern, a anunţat într-un scurt comunicat Palatul Buckingham, relatează AFP.

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Editor : C.A.

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