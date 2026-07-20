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Consumul băuturilor cu până la 5,5% alcool este permisă pe stadioane. Nicușor Dan a promulgat legea

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Mici, bere și alte preparate culinare sunt puse în vânzare în mini vacanța de 1 mai în parcul Titan din București, duminică 30 aprilie 2023.
Foto: Inquam Photos / George Călin
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Președintele Nicușor Dan a promulgat, luni, legea prin care comercializarea și consumul băuturilor alcoolice cu o concentrație alcoolică de până la 5,5% în volum vor fi permise în incinta arenelor sportive. 

Camera Deputaților a adoptat, pe 30 iunie, în calitate de cameră decizională, proiectul de lege care va permite consumul băuturilor alcoolice pe stadioane. 

Aceasta modifică „Legea 4/2008 privind prevenirea și combaterea violenței cu ocazia competițiilor și a jocurilor sportive”. 

Printre schimbări se numără și măsura legată de consumul de băuturi alcoolice. 

„Organizatorul (...) are următoarele obligații: (...) să permită, în arena sportivă, vânzarea, distribuirea sau consumul băuturilor fără alcool şi a celor slab alcoolizate, cu o concentrație alcoolică de până la 5,5% în volum, numai în pahare fără capac din hârtie sau din material plastic”, potrivit proiectului de Lege adoptat de Parlament. 

În plus, în zonele lojelor sau cele considerate „premium”, parlamentarii au decis să permită consumul și distribuirea de băuturi alcoolice, fără să existe o limită în acest sens. 

Însă accesul pe stadioane va fi interzis persoanelor „care se află în stare vădită de ebrietate”, sunt „în mod evident sub influența substanțelor halucinogene”, au asupra lor „băuturi alcoolice, obiecte interzise precum făclii, torțe, artificii, petarde, materiale explozive sau incendiare, dar și arme și muniții de orice fel, substanțe toxice, halucinogene, lacrimogene, parlizante, cuțite, pumnale, șișuri” și alte astfel de obiecte. 

Printre alte modificări se numără obligația organizatorilor de a introduce mai multe facilități pentru persoanele cu dizabilități și permiterea spectacolelor pirotehnice (realizate de companii specializate în acest sens). 

Editor : A.C.

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