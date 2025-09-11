Nicușor Dan afirmă că România e țintă în războiul hibrid al Rusiei de 10 ani. „Pune paie pe foc acolo unde vede tensiuni în societate”

Nicușor Dan spune că România este o țintă în războiul hibrid al Rusiei de aproximativ zece ani. În opinia președintelui, Moscova încearcă să destabilize țări unde vede tensiuni în societate.

Întrebat dacă de zece ani, România este sub atac hibrid al Federației Ruse, Nicușor Dan a răspuns: „Da, asta este evaluarea mea”.

„La un moment dat, o să facem un tablou general, nu foarte departe de momentul ăla și în care o să dăm elemente, ce s-a întâmplat, cu informațiile și contextul ăsta mai superficial al unei doiscuții. A fost o creștere graduală pe de o parte de atacuri cibernetice la infrastructuri, pe de altă parte de la instrumente de propagandă care s-au dus încet, încet și au infuențat zone din societate”, a spus Nicușor Dan la B1 TV.

Președintele este de părere că Moscova „pune paie pe foc” acolo unde crede că sunt niște tensiuni în societate pentru a destabiliza și a scădea încrederea în democrație.

„Ce e cert, este că Federația Rusă și numai în România, peste tot în Europa încearcă să influențeze alegerile, astfel încât să aibă conduceri prietenoase și dacă nu poate încearcă să pună paie pe foc acolo unde crede că sunt niște tensiuni în societate pentru a destabiliza și a scădea încrederea în democrație”, a precizat Nicușor Dan.

