Nicușor Dan, categoric în fața extremismului. „Reafirmăm adeziunea noastră la principile europene ale democrației și statului de drept”

Președintele Nicușor Dan a transmis un mesaj comunității evreiești, cu prilejul sărbătorii Roș Hașana 5786 – Anul Nou Iudaic. „Putem construi o societate echilibrată și demnă doar dacă vom pune ca temelie valorile care ne definesc umanitatea, condamnând antisemitismul, xenofobia, discriminarea rasială, ura și violența”, a spus șeful statului.

„Adresez salutul meu călduros comunității evreiești și conducerii Federației Comunităților Evreiești din România-Cultul Mozaic, la început de An Nou Iudaic, Roș Hașana 5786. Încărcată de emoție și speranță, această sărbătoare reprezintă o puternică legătură între tradițiile iudaice și provocările lumii contemporane.

Simbolizând continuitatea și înnoirea, Roș Hașana este un prilej să reflectăm lucid la modul în care putem coopera pentru ca societatea în care trăim să fie mai bună, mai echilibrată, mai incluzivă, mai justă și deschisă către semeni. Sub auspiciile începutului de an, avem prilejul să reafirmăm adeziunea noastră la principiile europene, ale democrației și statului de drept, să ne situăm cu fermitate de partea dialogului și a respectului pentru toți oamenii”, a afirmat Nicușor Dan, potrivit comunicatului de presă al Administrației Prezidențiale.

El a reiterat condamnarea urii, violenței, discriminării rasiale, antisemitismului și a xenofobiei.

„Putem construi o societate echilibrată și demnă doar dacă vom pune ca temelie valorile care ne definesc umanitatea, condamnând antisemitismul, xenofobia, discriminarea rasială, ura și violența. Susțin ferm angajamentele României față de comunitatea evreilor și consider că, în țara noastră, unde nevoia de reconciliere prevalează asupra extremismelor care au lăsat răni adânci în istorie, sărbătoarea Roș Hașana întărește ceea ce am asumat să împlinim împreună: o societate care respectă diversitatea, construiește încrederea, susține performanța și onorează curajul memoriei”, a completat Dan.

„Fie ca în acest Nou An Iudaic să vă bucurați de comuniune în familii și în comunitate”, a adăugat șeful statului.

„Roș Hașana să aducă în casele și în inimile tuturor evreilor lumină, înțelepciune, pace și binecuvântare. Shaná Tová!”, a conchis Nicușor Dan, conform sursei citate.

Editor : Ana Petrescu