Nicuşor Dan: „Coaliţia stă ceva mai rău decât stătea acum şase-şapte luni”

lideri coalitie guvernare
LIderii partidelor coaliției de guvernare. Inquam Photos / Octav Ganea

Coaliţia stă „ceva mai rău decât stătea acum şase-şapte luni”, a declarat vineri preşedintele Nicuşor Dan, exprimându-și în același timp optimismul că formula guvernamentală va continua „cu responsabilitate”.

„Eu cred că mandatul (...) pe care l-au dat românii a fost de a păstra o direcţie pro-occidentală, pro-europeană, pro-transatlantică pentru România şi cred că fiecare din partidele care îşi asumă această direcţie au responsabilitate faţă de votul pe care l-au primit. Cum o să decurgă negocierile dintre ei, persoane, nu pot să anticipez”, a arătat el, în cadrul unei conferinţe de presă, la finalul Consiliului European informal de la Bruxelles, potrivit Agerpres.

Şeful statului a subliniat că există o preocupare privind stabilitatea ţării.

„Ceea ce pot să spun în momentul de faţă este că observ la fiecare din aceste partide dorinţa, responsabilitatea de a continua să fie la guvernare. Într-adevăr, faţă de acum şapte-opt luni, când vorbeam acum şapte-opt luni cu reprezentanţii mediului financiar, firme, fonduri de investiţii care au împrumutat România, acum şapte-opt luni frica lor era de partea financiară, de partea fiscală, faptul că România se duce într-o eventuală spirală de dobânzi din care să nu poată să iasă. Acum, în momentul ăsta, nu mai au această frică, cumva fiscal România s-a stabilizat. În schimb există, primesc întrebarea asta, există îngrijorarea lor cu privire la stabilitate. Deci, coaliţia stă ceva mai rău decât stătea acum şase-şapte luni, dar sunt optimist că, cu responsabilitate o să continue”, a mai afirmat preşedintele.

