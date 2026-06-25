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Video Reacția lui Nicușor Dan la acuzațiile Iranului de implicare în război a României: Am permis staționarea unor nave de reîncărcare

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nicusor dan
Nicușor Dan
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Preşedintele Nicuşor Dan a răspuns, joi, acuzaţiilor Iranului, după ce am ajutat SUA, el precizând că a fost o hotărâre a Parlamentului, care a permis staţionarea pe teritoriul României a unor nave de reîncărcare şi asta este tot şi în niciun caz nu face România cobeligerantă.

Preşedintele Nicuşor Dan a fost întrebat în Polonia cum comentează declaraţia secretarului general al NATO, Mark Rutte, referitoare la sprijinul pe care l-a acordat România Statelor Unite şi reacţia din partea Iranului, care acuză România că este parte în războiul dintre SUA şi Iran.

„Cred că lucrurile sunt foarte clare, încă din momentul în care a fost totuşi o hotărâre a Parlamentului, care a permis staţionarea pe teritoriul României a unor nave de reîncărcare. Asta este tot şi asta în niciun caz nu face România cobeligerantă”, a răspuns şeful statului.

El a mai arătat că „un partener al nostru a spus că are nevoie să-şi instaleze nişte avioane de realimentare şi noi am spus da, de acord, mai ales că asta era parte, într-un oarecare sens, din acordul nostru de parteneriat”.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului iranian de Externe, Esmail Baghai, a acuzat joi NATO de „complicitate” la „războiul de agresiune ilegal” declanşat împotriva Iranului de către Statele Unite şi Israel, potrivit AFP, invocând faptul că „secretarul general al NATO a indicat în mod explicit Italia şi România ca fiind ţări care au participat la agresiunea împotriva Iranului”.

MAE precizează că România nu a fost parte a conflictului SUA-Iran, iar referitor la afirmaţia şefului NATO conform căreia aeroportul din Bucureşti şi-a redus numărul zborurilor comerciale pentru a face loc avioanelor de realimentare utilizate în cadrul operaţiunii din Iran, precizează că decizia „a fost luată în contextul acordurilor bilaterale existente cu SUA”.

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Editor : B.E.

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