Nicuşor Dan, despre alegerile pentru Primăria Capitalei: „Am pus ştampila pe cine am crezut că duce mai departe”

Data actualizării: Data publicării:
Screenshot 2025-12-08 at 21.26.51
Președintele Nicușor Dan. Foto: captură video

Președintele Nicușor Dan a vorbit sâmbătă seară despre alegerile pentru Primăria Capitalei și spune că „am pus ştampila pe cine am crezut eu că duce mai departe. În politică e o singură regulă: oamenii au dreptate”.

„Nu o să pot să spun asta, pot să spun că e un oraş pe care îl cunosc foarte bine şi mai ales administraţia şi tentaţiile din jurul administraţiei le cunosc foarte bine. Și am ales, cu votul meu... am avut o discuție cu soția, întâmplător a ales aceeași persoană. Cu votul meu, am pus ştampila pe cine am crezut eu că duce mai departe. În politică e o singură regulă: oamenii au dreptate. A fost un proces, am şi glumit cu jurnaliştii, am spus că m-am dezobișnuit să votez pe altcineva la Primăria Capitalei, pentru că tot candidez la poziţia asta din 2012”, a declarat Nicuşor Dan în cadrul unui interviu pentru Kanal D.

Întrebat dacă l-a felicitat pe Ciprian Ciucu, Nicuşor Dan a drăspuns că o va face, „e o responsabilitate pe care cetăţenii ţi-o dau”.

„Încă nu până la momentul ăsta (al înregistrării emisiunii - n.r.), dar o să o fac. Din nou, e o responsabilitate pe care cetăţenii ţi-o dau. Există un număr de proiecte, de direcţii care sunt deschise şi trebuie urmate, adică termoficarea este la 30-35%, transportul public - sunt nişte contracte semnate, trebuie să mai găsim banii. Eu cred că cu bună-credinţă se poate dezvolta oraşul ăsta. Ce vreau să spun în relaţia cu primarul, trebuie să punem în practică referendumului de anul trecut (...)”, a precizat Nicuşor Dan.

