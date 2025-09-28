Președintele României susține că Coaliția de guvernare „funcționează în momentul acesta”, însă punctează că există nemulțumiri dat fiind faptul că la masa negocierilor se află „oameni diferiți”. De asemenea, șeful statului susține că discuțiile sunt „absolut civilizate și așezate” și în ceea ce privește reforma administrației locale.

„Haide să discutăm mai puțin de demisii. Ce se întâmplă e că această guvernare, trei luni, a luat niște măsuri care au fost luate prin consens, ăsta este un lucru important. Bineînțeles că există nemulțumiri, tot timpul când sunt oameni diferiți există nemulțumiri, dar ce e important e că funcționează în momentul ăsta”, a declarat Nicușor Dan.



În ceea ce privește deciziile politice așteptate săptămâna viitoare, șeful statului susține că rectificarea bugetară, care ar urma să fie publică luni de ministerul Finanțelor, este „cea mai importantă”.

„Discuția cea mai importantă de săptămâna viitoare e discuția pe rectificare, pentru că noi trebuie să dam un semnal pentru oamenii care ne-au împrumutat cu bani, și sunt mulți. Trebuie să dăm semnal că suntem serioși și rectificarea care va fi agreată săptămâna asta și proiectul legii de buget care va fi făcut în cursul lunii noiembrie sunt argumente pentru toți oamenii care se uită la noi că suntem pe direcția de stabilitate”, a punctat șeful statului.

Președintele susține că suma disponibilă la rectificare este de 25 de miliarde de lei, iar discuțiile între partidele de guvernare sunt deja încheiate, cu excepția unor sume mai mici pentru anumite instituții.

„Realist, România a plecat în martie cu deficit pe hârtie de 7% din PIB. Asta a însemnat că s-a asumat din momentul ăla că anumite categorii de cheltuieli nu vor fi acoperite, ele existau dar nu erau pe hârtie. În momentul de față o să fie o rectificare care să asigure funcționarea statului în mod normal și înseamnă trecere de la 7 la 8,4. Asta înseamnă 25 de miliarde de lei la cheltuieli, asta va fi rectificarea. Înțelegerea este perfectată în linii mari, e o chestiune fină de anumite sume mici într-o parte sau alta”, susține Nicușor Dan.

Referitor la măsurile fiscale luate până în prezent de Guvern, șeful statului susține că aceastea asigură o stabilitate pentru anul viitor, însă mai este nevoie și de alte reforme.

„Lucrul cel mai important, sunt două componente, impactul pe oameni și chestiunea de stabilitate financiară. Aici tot timpul să ne uităm în trecutul recent, avem cele trei agentii de rating care au venit și ne-au păstrat în recomandat investițiilor. Asta contează. Măsurile care au fost luate asigură o stabilitate pentru 2026, mai e loc de reforme, care sper să nu însemne taxe. Pentru punctul la care suntem, ținând cont că guvernul are 3 luni, toți partenerii apreciează că ne-am stabilizat”, susține acesta.

Întrebat dacă au existat discuții la nivelul Guvernului sau Coaliției despre o posibilă nouă majorare a TVA-ului, președintele a precizat că „nu s-a pus problema asta”.

În ceea ce privește reforma administrației, președintele susține că discuțiile la nivelul Coaliției sunt „absolut civilizate” și „așezate”, însă nu a dat detalii despre cifra la care s-a ajuns în urma negocierilor.

„Toți românii văd și simt că avem un aparat și central și local în care sunt poziții ocupate în plus, cum se va întâmpla asta, în cât timp astfel încât să funcționeze instituțiile e o discuție între partidele din Coaliție. Sunt opinii diferite, eu apreciez că discuțiile la nivel de lideri sunt absolut civilizate. Bineînțeles că sunt membrii de partid care critică partidele din Coaliție sau partenerii, dar la nivel de lideri este o discuție foarte așezată”.

