Nicușor Dan, după discuții cu Oana Gheorghiu: „Reforma companiilor de stat nu mai poate fi amânată”

Data publicării:
Nicușor Dan și Oana Gheorghiu.Foto: X/Nicușor Dan

Preşedintele Nicuşor Dan a discutat la Bruxelles, zilele trecute, cu vicepremierul Oana Gheorghiu și au convenit că reforma companiilor de stat este „indispensabilă şi nu mai poate fi amânată”. Într-un mesaj pe X, șeful statului a mai transmis că acest an este „crucial” pentru finalizarea ecosistemului de carte electronică de identitate şi a portofelelor digitale.

„Am avut, zilele trecute, la Bruxelles, o discuţie cu Oana Gheorghiu, viceprim-ministru, despre digitalizarea statului român şi reforma companiilor de stat. Am convenit că anul acesta este crucial pentru finalizarea ecosistemului de carte electronică de identitate şi a portofelelor digitale”, afirmă Nicuşor Dan.

În opinia preşedintelui, cetăţenii români, „inclusiv cei din diaspora, au dreptul la servicii publice moderne, digitalizate şi de calitate”.

„Ei trebuie să se poată identifica şi să poată semna documente de la distanţă, iar majoritatea serviciilor publice ar trebui să fie simple şi accesibile, fără drumuri la ghişeu”, adaugă Nicuşor Dan.

Preşedintele mai spune că un alt subiect discutat a fost reforma companiilor de stat care este „indispensabilă” şi „nu mai poate fi amânată”.

„Un stat puternic are nevoie de companii puternice”, încheie preşedintele Nicuşor Dan.

Editor : C.L.B.

