Nicușor Dan, după incidentul de securitate din SUA: Atacul reprezintă o agresiune împotriva democrației

Nicușor Dan la reuniunea Consiliului European din Cipru. Foto: Captură video Digi24
Președintele României a reacționat în urma incindetului incidentului major de securitate de la dineul cu corespondenții de la Casa Albă, cel la care a participat Donald Trump. Nicușor Dan descrie atacul drept un atac îngrozitor „nu doar împotriva președintelui Trump și a echipei sale, ci și împotriva democrației înseși”. De asemenea, șeful statului punctează că România este un „aliat puternic al NATO și prieten al poporului american” și își exprimă întreaga solidaritate.

„România este astăzi alături de Statele Unite. Atacul îngrozitor de la Cina Corespondenților de la Casa Albă reprezintă o agresiune nu doar împotriva președintelui Trump și a echipei sale, ci și împotriva democrației înseși. Suntem ușurați să aflăm că președintele, prima doamnă și toți cei prezenți sunt teferi. Reacția promptă a forțelor de ordine reflectă puterea instituțiilor americane. Violența politică nu are ce căuta în societățile noastre. România, un aliat puternic al NATO și prieten al poporului american, își exprimă întreaga solidaritate”, susține Nicușor Dan, într-o postare pe X.

Un incident major de securitate a avut loc la dineul cu corespondenții de la Casa Albă, cel la care a participat Donald Trump. Cel puțin șapte focuri de armă s-au auzit în afara sălii de bal la care se afla liderul de la Casa Albă, alături de soția sa, Melania, și alți înalți oficiali din administrația prezidențială. Suspectul a fost capturat după ce a deschis focul asupra angajaților Serviciilor Secrete. Un agent a fost împușcat de la mică distanță, dar a fost salvat de vesta antiglonţ.

Suspectul implicat în incidentul armat de la Cina Corespondenţilor de la Casa Albă era cazat la hotelul Washington Hilton, unde a avut loc evenimentul sâmbătă seara, potrivit informațiilor preliminare ale poliției. Potrivit CNN, el se numeşte Cole Tomas Allen şi are 31 de ani. El este din California, scrie Le Figaro. Donald Trump a explicat că individul care a deschis focul avea "multe arme" asupra sa.

Acest bărbat în vârstă de 31 de ani, care locuiește în orașul de coastă Torrance, din statul Los Angeles,ar fi, potrivit profilurilor sale de pe rețelele de socializare, absolvent al Institutului de Tehnologie din California (Caltech). Tot potrivit informațiilor de pe rețelele sale de socializare, până acum a lucrat ca profesor cu jumătate de normă și dezvoltator de jocuri video.

Cole Thomas ar fi fost desemnat "profesorul lunii" în decembrie 2024 de către un serviciu de meditații pentru liceeni. A obținut o licență în inginerie mecanică la Caltech în 2017, apoi un masterat în informatică la California State University din Dominguez Hills în 2025, conform profilului său de LinkedIn.

