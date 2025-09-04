Președintele României, Nicușor Dan, a participat, joi, în format de videoconferință, la o reuniune a „Coaliţiei Voinței”, care cuprinde ţările care sprijină militar Ucraina, inclusiv România. Șeful statului a declarat că trebuie să se menţină presiunea asupra Rusiei, deoarece aceasta continuă să demonstreze că nu doreşte pacea şi înţelege doar limbajul forţei, iar România susţine adoptarea de sancţiuni suplimentare.

Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat că a avut o întâlnire foarte bună şi substanţială joi, în cadrul Coaliţiei de Voinţă, prezidată de președintele francez Emmanuel Macron şi premierul britanic Keir Starmer.

„Apreciez munca intensă și progresele realizate în privința asigurării unor garanții de securitate solide pentru Ucraina. Unitatea și coordonarea transatlantică reprezintă punctul nostru forte în fața Rusiei. Salutăm participarea reprezentanților SUA la întâlnirea noastră. Implicarea americană rămâne esențială în toate aspectele eforturilor comune de a ajunge la o încetare a focului și la o pace durabilă în Ucraina”, se arată în mesajul președintelui de pe rețeaua socială X.

Acesta a menționat că trebuie menținută „presiunea supra Rusiei, care continuă să arate că nu dorește pace”. „Din păcate, înțelege doar limbajul forței, iar noi trebuie să acționăm în consecință”, a afirmat șeful statului.

„România sprijină adoptarea de noi sancțiuni”, se mai arată în mesajul președintelui.

„O securitate solidă pentru Ucraina și consolidarea suplimentară a posturii NATO pe Flancul Estic și la Marea Neagră merg mână în mână. Sprijinul constant pentru Republica Moldova și pentru parcursul său democratic și european este la fel de important pentru securitatea și stabilitatea generală a regiunii noastre” a mai afirmat, pe X, Nicușor Dan.

Reuniunea a avut loc în contextul în care Coaliţia Voinței a vrut să prezinte o ofertă europeană solidă pentru a-i proteja pe ucraineni de un eventual atac rus, în cazul în care va fi încheiat un acord de pace.

