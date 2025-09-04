Rusia vede garanțiile de securitate pentru Ucraina drept „garanții de pericol pentru Europa”. La Paris se reunește Coaliția Voinței

Preşedintele francez, Emmanuel Macron, şi premierul britanic, Keir Starmer, vor co-prezida, în 4 septembrie 2025, la Palatul Elysée, în prezenţa preşedintelui ucrainean, Volodimir Zelenski, o reuniune a "Coaliţiei de voinţă", care cuprinde ţările care sprijină militar Ucraina, inclusiv România. Președintele României, Nicușor Dan, participă în format de videoconferință. De la Moscova, purtătoarea de cuvânt a MAE rus anunță că Rusia vede garanţiile de securitate solicitate de Kiev drept „garanţii de pericol” pentru Europa.

Reuniunea are loc în contextul în care Coaliţia Voinței vrea să prezinte o ofertă europeană solidă pentru a-i proteja pe ucraineni de un eventual atac rus, în cazul în care va fi încheiat un acord de pace.

Ucraina consideră că Rusia va încerca din nou să o invadeze dacă nu se va pune capăt acestui război şi cere o forţă europeană de menţinere a păcii și garanţii de apărare de tip NATO, chiar dacă aderarea sa la organizaţie nu este preconizată.

La rândul ei, Rusia, care vede în expansiunea Alianţei Atlantice la frontierele sale una dintre "cauzele profunde" ale conflictului actual, respinge categoric majoritatea acestor condiţii şi vrea ca cerinţele sale să fie luate în calcul.

Rusia a denunţat joi ca „garanţii periculoase pentru continentul european” asigurările solicitate de Kiev în cadrul unui acord de soluţionare a conflictului din Ucraina, scrie AFP, preluată de News.ro.

Purtătoarea de cuvânt a diplomaţiei ruse, Maria Zaharova, a repetat că Rusia consideră „absolut inacceptabile” garanţiile de securitate solicitate de preşedintele Volodimir Zelenski şi care urmează să fie discutate joi în cadrul reuniunii Coaliției Voluntarilor.

„Nu sunt garanţii de securitate pentru Ucraina, sunt garanţii de pericol pentru continentul european”, a subliniat ea în faţa jurnaliştilor, în cadrul unei conferinţe economice la Vladivostok, în Extremul Orient rus.

De asemenea, ea a avertizat că Rusia refuză să discute orice „intervenţie străină” în Ucraina, „indiferent de forma acesteia”, în timp ce unii europeni s-au declarat dispuşi să trimită trupe în cadrul unui acord de soluţionare a conflictului.

„Rusia nu intenţionează să discute despre o intervenţie străină în Ucraina, care ar fi fundamental inacceptabilă şi ar submina orice formă de securitate, indiferent de forma sau formatul acesteia”, a declarat purtătoarea de cuvânt a diplomaţiei ruse, Maria Zaharova.

Cea mai recentã reuniune a Coaliției Voinței a avut loc la 17 august 2025, când premierul francez, Emmanuel Macron, şi premierul britanic, Keir Starmer, au co-prezidat şedinţa prin videoconferinţă, la care a participat şi preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, amintește Agerpres.

Liderii Coaliţiei au apreciat, în context, angajamentul preşedintelui Trump de a oferi garanţii de securitate Ucrainei, în care Coaliţia Voinței va juca un rol vital prin intermediul unei forţe multinaţionale în Ucraina, conform https://www.gov.uk/ şi https://www.elysee.fr/.

Editor : M.C