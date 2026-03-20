Nicuşor Dan: „Europa trebuie să rămână concentrată pe Ucraina, deşi suntem afectaţi de războiul din Iran”

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat vineri, după reuniunea Consiliului European, că Europa trebuie să rămână concentrată pe Ucraina, deşi suntem afectaţi de criza războiului din Iran.

El a precizat că o temă a reuniunii desfăşurate la Bruxelles a fost situaţia din Orientul Mijlociu, „cu toate implicaţiile pentru ţările europene, cea mai importantă - cu privire la energie şi zona economică, dar şi posibilitatea de fluxuri migratorii”.

„Am discutat, evident, de situaţia din Orientul Mijlociu, cu toate implicaţiile pe care le are pentru ţările europene. Cea mai importantă cu privire la energie şi de aici în toată zona economică, dar şi posibilitatea de fluxuri migratorii. La o parte din discuţie a participat secretarul general al ONU şi în cadrul acestei discuţii a fost o dezbatere despre ce înseamnă multilateralismul azi, în contextul pe care îl cunoaştem.

Am discutat, de asemenea, despre Ucraina şi concluzia generală a fost că Europa trebuie să rămână concentrată pe Ucraina, deşi suntem afectaţi de această criză a războiului din Iran, pentru că, evident, războiul din Ucraina este strâns legat de securitatea Europei”, a spus şeful statului, într-o conferinţă de presă.

Preşedintele Nicuşor Dan a menţionat că, la propunerea României, a fost inclus, în concluziile summitului liderilor UE, un paragraf privind Republica Moldova şi asistenţa pe care Comisia Europeană o acordă în urma contaminării pe Nistru.

„La propunerea României, în textul final al concluziilor există un paragraf despre Republica Moldova şi ajutorul, asistenţa pe care Uniunea, Comisia o acordă în urma contaminării, pe care o cunoaşteţi, pe Nistru”, a declarat şeful statului.

Totodată, Nicușor Dan a explicat că a fost o decizie a membrilor Consiliului ca subiectul competitivităţii să fie recurent pe agenda Consiliului, fiind prezentate progresele făute de la reuniunea informală recentă a Consiliului.

„Pe partea de simplificare, Comisia s-a angajat să vină cu zece aşa-numite Omnibusuri, de pachete legislative pe care simplifică legislaţia aplicabilă companiilor pe diferite sectoare. Dintre aceste 10 Omnibusuri - toate au fost redactate de Comisie - trei au trecut şi de Consiliu, şi de Parlament, deci sunt în vigoare, două sunt acum în negociere între Parlament şi Consiliu, şi celelalte cinci sunt în negocierea Consiliului.

S-a vorbit în urmă cu o lună, şi Comisia a venit între timp cu propuneri pentru aşa-numitul al 28-lea regim, adică firme care să fie înfiinţate şi care să funcţioneze pe o reglementare identică în toate cele 27 de state europene şi, de asemenea, după cum ştiţi, în urmă cu două săptămâni, aproximativ, Comisia a propus aşa-numitul Industrial Accelerator Act, o propunere normativă care vrea să stimuleze producţia industrială în cadrul Uniunii Europene, care vrea să protejeze nişte domenii strategice, care vrea să accelereze producţia industrială pe anumite zone şi să accelereze nişte proceduri de avizare uniform în cadrul Uniunii Europene”, a arătat preşedintele.

Editor : C.L.B.