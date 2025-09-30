Live TV

Nicușor Dan explică diferența de reacție la interferența Rusiei în alegerile din Republica Moldova față de cele din România

buletin de vot introdus in urna
Foto: Profimedia

Preşedintele României, Nicuşor Dan, a declarat, marţi, că a urmărit cu mare interes desfăşurarea alegerilor din Republica Moldova şi chiar s-a trezit de două ori noaptea pentru a urmări rezultatele. Şeful statului spune că, spre deosebire de România, Republica Moldova a fost prevenită de un eventual atac al Rusiei în aceste alegeri, pe când România a fost prinsă pe picior greşit de viteza tehnologică a operaţiunii.

„O chestiune foarte serioasă, alegerile din Republica Moldova. Vă mărturisesc că le-am urmărit toată ziua, am dat şi nişte mesaje pentru cetăţenii basarabeni din România. Pentru că aşa-numitul CEC din Republica Moldova dă rezultatele online, am urmărit de la ora 9, ba chiar m-am trezit de două ori peste noapte, nu mi-am planificat, dar eram prea curios. Şi bineînţeles că rezultatul este absolut încurajator. Ştiţi că am fost de vreo două ori în Republica Moldova, în intervalul ăsta şi îngrijorările erau mari. Am avut campania pentru prezidenţiale şi referendumul din 2024 în care estimările au fost că 80.000 - 100.000 de voturi au fost cumpărate de reţeaua Şor”, a declarat Nicuşor Dan, la Timişoara Cities Summit 2025.

Potrivit şefului statului, „banii pe care Rusia i-a investit în campania asta au fost mult mai mulţi decât în 2024”.

„Şi cu câteva - poate o lună şi jumătate înainte - autorităţile au văzut că multe din reşelele importante fuseseră penetrate de cineva care suspectăm că e Rusia. Şi atunci a fost o cursă contracronometru pentru ca infrastructura de bază pentru alegeri să fie repusă în funcţiune”, a mai declarat Nicuşor Dan.

Preşedintele a expliat ce ar fi însemnat acest lucru pentru România şi pentru întreaga Europă.

„Deci au fost îngrijorări foarte mari. Ce ar fi însemnat asta pentru România, pentru Europa, ar fi însemnat ca nişte forţe proruse să ajungă la putere. Vă închipuiţi ce ar fi însemnat ca Rusia să poată să îşi completeze şi să schimbe trupele pe care le au în Transnistria, ce presiune ar fi însemnat asta şi pe Moldova şi pe România şi pe  Ucraina”, a afirmat Nicuşor Dan.

Întrebat de ce Moldova a reuşit să se apere atât de bine împotriva aestor atacuri ale Rusiei pe când România nu, Nicuşor Dan a explicat că Moldova a fost prevenită.

„Moldova a fost prevenită. Acolo lucrurile erau această influenţă. Oamenii se aştepau ca Rusia să încerce să încurce alegerile (...) Republica Moldova era prevenită. Acolo unde au simţit că nu au resurse, au cerut ajutorul ţărilor europene şi l-au primit. România credea că e sigură. Unde a fost România prinsă pe picior greşit, a fost de amploarea şi de viteza tehnologică a operaţiunii care s-a desfăşurat cu Călin Georgescu cu două săptămâni înainte de alegerile din noiembrie”, a declarat Nicuşor Dan.

De asemenea, şeful statului a fost întrebat dacă R. Moldova este pregătită să adere la Uniunea Europeană, el răspunzând că în trei ani se va întâmpla acest lucru.

„Eu sunt convins, aş paria că în 3 ani de acum, Moldova va fi membră a UE. Dincolo de greutăţile prin care Moldova trece, cea mai flagrantă este preţul la gaz. Administraţia şi mare parte din cetăţeni susţin parcursul european. Şi în acest clclu care înseană preşedinte şi Parlament 4 ani, Moldova va face tot e depinde de ea să adere la UE. Pe partea ceallată există unanimitate pentru ca  R. Moldova să intre în UE”, a adăugat Nicuşor Dan.

Nicuşor Dan, despre anularea alegerilor: Avem dovada că au fost folosite conturi și firme din Rusia. O să prezint datele la Copenhaga

