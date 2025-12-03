Nicuşor Dan, întâlnire cu ambasadorii UE: România va continua să se implice activ şi constructiv în toate dezbaterile europene

Preşedintele Nicuşor Dan a reafirmat miercuri, la întâlnirea cu ambasadorii statelor membre ale UE la Bucureşti, angajamentul ferm al României pentru parcursul său pro-european şi pentru consolidarea securităţii şi apărării în actualul context geopolitic.

Potrivit şefului statului, implementarea măsurilor din Defence Readiness 2030, creşterea mobilităţii militare şi programul SAFE rămân prioritare pentru România, relatează Agerpres.

„Astăzi, am avut o discuţie substanţială cu ambasadorii statelor membre ale UE la Bucureşti. Am reafirmat angajamentul ferm al României pentru parcursul său pro-european şi pentru consolidarea securităţii şi apărării în actualul context geopolitic. Am subliniat importanţa întăririi apărării europene, în deplină complementaritate cu NATO, precum şi necesitatea de a continua eforturile începute la Consiliul European din octombrie. Implementarea măsurilor din Defence Readiness 2030, creşterea mobilităţii militare şi programul SAFE rămân prioritare pentru România”, a scris Nicuşor Dan, într-o postare pe Facebook.

El a arătat că a discutat, totodată, despre importanţa consolidării competitivităţii economice europene şi despre necesitatea unui buget ambiţios al UE post 2027, care să menţină politicile de coeziune şi agricultură ca piloni esenţiali ai convergenţei.

„România va continua să se implice activ şi constructiv în toate dezbaterile europene, pentru a identifica cele mai bune soluţii la provocările actuale şi viitoare. Mulţumesc ambasadorilor pentru dialogul deschis şi substanţial şi le urez succes partenerilor danezi şi viitoarei Preşedinţii cipriote a Consiliului UE”, a mai transmis şeful statului.

Preşedintele Nicuşor Dan a participat, miercuri, la dejunul de lucru cu ambasadorii statelor membre ale Uniunii Europene acreditaţi în România.

