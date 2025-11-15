Live TV

Nicușor Dan: Într-un moment în care societatea are nevoie de reconciliere, Biserica ne arată calea spre renaştere şi reconstrucţie

Data publicării:
Nicușor Dan
Nicușor Dan. Foto: Profimedia Images

Președintele României a transmis un mesaj cu ocazia înscăunării Preafericirii Sale Claudiu-Lucian Pop, noul Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică. Nicușor Dan a punctat că „într-un moment în care societatea are nevoie, mai mult ca oricând, de reconciliere, Biserica ne poate arăta, graţie valorilor şi exemplelor sale vii, calea spre renaştere şi reconstrucţie”.

„După tragicele evenimente din 1989 și redobândirea libertății, Biserica greco-catolică s-a afirmat ca partener de dialog valoros, în raport cu instituțiile statului și cu toate cultele religioase, reafirmând spiritul autentic al fraternității și al unității între creștini, și mai presus de toate, puterea de a ierta. Într-un moment în care societatea are nevoie, mai mult ca oricând, de reconciliere, Biserica ne poate arăta, grație valorilor și exemplelor sale vii, calea spre renaștere și reconstrucție”, susține Nicușor Dan.

„Transmit gânduri bune și calde salutări întregii comunități a Bisericii Române Unită cu Roma, Greco-Catolică, în această zi încărcată de emoție în care este celebrată, la Blaj, înscăunarea noului Arhiepiscop Major. Preafericirii Sale Claudiu-Lucian Pop îi este, astăzi, încredințat destinul Bisericii Greco-Catolice din România și, totodată, moștenirea morală pe care această Biserică a lăsat-o în istoria și conștiința poporului român”, a punctat șeful statului, într-un mesaj prezentat de Diana Punga, Consilier de Stat pentru relația cu societatea civilă - Departamentul Administrație, Politici Publice și Societate Civilă.

Șeful statului a evidențat că Preafericirea Sa Claudiu-Lucian Pop este „chemat să ducă mai departe un testament al credinței și al iubirii, o Biserică deschisă dialogului, fidelă Evangheliei și slujirii semenilor”.

„Este o sarcină dificilă, mai ales în contextul lumii contemporane, marcată de ruptura față de tradiția și de rădăcinile noastre spirituale, de criza valorilor și a reperelor. De aceea, această misiune trebuie să continue cu noile generații de credincioși și cetățeni, care să ducă mai departe valorile cultivate de Biserică în familie și societate: libertatea, adevărul, demnitatea, curajul credinței, integritatea morală, solidaritatea și caritatea”, susține acesta.

 

