Președintele Nicușor Dan a declarat, înaintea participării la Summitul NATO de la Ankara, că statul român trebuie să își intensifice sprijinul pentru companiile din industria de apărare în relația cu partenerii externi, în contextul în care din delegația României fac parte și firme românești prezente la Forumul Industriei de Apărare.

Întrebat dacă România facilitează companiilor românești discuții concrete cu aliații și dacă acestea vor fi sprijinite să acceseze finanțări prin viitoarea Bancă pentru Apărare, care va avea un sediu și în România, șeful statului a spus că există progrese, însă colaborarea dintre autorități și mediul privat este încă în dezvoltare.

„Și aici suntem într-un proces. În general, care este relația între mediul privat românesc, companiile românești și statul român, vorbim aici de reprezentanțele noastre externe. E un proces în care înțelegem cu toții că trebuie să colaborăm și că rolul Ministerului de Externe, în cazul industriei militare, și al Ministerului Apărării este să promoveze companiile românești. E un proces în care progresăm, dar n-aș spune că suntem foarte departe”, a declarat Nicușor Dan.

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Nicușor Dan a mai spus că există un dialog între autorități și companiile românești din industria de apărare și a precizat că statul a făcut pași pentru a sprijini dezvoltarea sectorului, însă colaborarea poate fi îmbunătățită.

Întrebat dacă există o platformă care să ajute firmele românești, inclusiv pe cele care exportă deja tehnologii în state din Golf, în SUA și în alte țări, să se integreze mai puternic și pe piața din România, șeful statului a arătat că există deja mai multe forme de cooperare între stat și industrie.

„Au existat nenumărate discuții și la nivel de proiecte și inclusiv vă aduc aminte că a fost un exercițiu de testare a echipamentelor antidrone. Deci există acest dialog, după cum am avut un mare târg de apărare în urmă cu două luni la București, în care statul român a participat. Există acest tip de interacțiuni. Bineînțeles că e mereu loc de mult mai bine”, a declarat Nicușor Dan.

Chestionat dacă autoritățile manifestă aceeași deschidere față de tehnologiile dezvoltate în România precum față de cele provenite din străinătate, președintele a răspuns că susține fără rezerve industria autohtonă de apărare.

„Fără discuție. Cel puțin din partea mea, totală deschidere, pentru că am spus de mai multe ori că nu e o perioadă fericită pentru umanitate să își ducă banii către armament. Pe de altă parte, asta deschide oportunități pentru industria noastră de apărare, și cea publică și cea privată”, a afirmat șeful statului.

Declarațiile vin după ce mai multe companii românești din industria de apărare au participat la Forumul Industriei de Apărare organizat în marja Summitului NATO. Evenimentul a reunit reprezentanți ai guvernelor și ai industriei de profil, în contextul în care Alianța pune un accent tot mai mare pe creșterea capacității de producție și pe dezvoltarea industriei de apărare din statele membre.

Președintele a subliniat că reprezentanțele externe ale României, alături de Ministerul Afacerilor Externe și Ministerul Apărării, trebuie să aibă un rol mai activ în promovarea companiilor românești pe piețele internaționale și în facilitarea accesului acestora la proiecte și parteneriate cu aliații NATO.

Editor : Ana Petrescu