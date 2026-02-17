Nicușor Dan l-a rechemat pe Dan Mihalache din funcția de ambasador al României în Cipru

Președintele Nicușor Dan a semnat, marți, decretul privind rechemarea lui Sorin-Dan Mihalache din calitatea de ambasador al României în Republica Cipru, transmite Administrația Prezidențială.

Dan Mihalache a fost numit ambasador al României în Cipru prin decretul 27 din 22 ianuarie 2021, semnat de fostul președinte Klaus Iohannis, potrivit site-ului Ministerului Afacerilor Externe.

Anterior, între iunie 2016 și decembrie 2020, a deținut funcția de Ambasador al României în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord.

Dan Mihalache s-a născut în anul 1971 și este absolvent al Facultății de Drept, Universitatea București (1994), doctor în Științe Politice (SNSPA, 2008) și absolvent al Colegiului Național de Apărare (1998), mai arată datele de pe site-ul MAE.

Este specialist în analiză și marketing politic și, din 2010, cadru didactic la Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir”.

În 2019, a absolvit cursul „Simone Veil” al European Security and Defence College și a devenit Visiting Senior Fellow la LSE-IDEAS (London School of Economics). Tot în 2019, a finalizat cursul Generals, Flag Officers and Ambassadors la Colegiul de Apărare al NATO.

Dan Mihalache a coordonat departamente de analiză și comunicare în campanii electorale, fiind responsabil de strategia campaniei prezidențiale a lui Klaus Iohannis în 2014.

A ocupat funcții publice precum: consilier al prim-ministrului (2001-2004), secretar general adjunct al Guvernului (2012), secretar general al Senatului (2013-2014), deputat (2004-2008), observator și membru al Parlamentului European (2006-2007) și consilier prezidențial, șef al Cancelariei Prezidențiale (2014-2016).

Pentru activitatea sa, a fost decorat de Klaus Iohannis cu Ordinul Național „Steaua României”, în rang de Cavaler.

Dan Mihalache este coautor al volumului Trei ani la urne, vol. I (Nemira, 2012) și a publicat numeroase articole de analiză. Vorbește fluent limbile germană și engleză.

El este căsătorit cu Mădălina Mihalache și au doi copii.

