Nicușor Dan, la sediul JPMorgan: ce mesaje au primit marii investitori despre deficitul și viitorul economic al României

Preşedintele Nicuşor Dan a avut o întâlnire la sediul JPMorgan, la New York, cu unii dintre cei mai importanţi investitori instituţionali în obligaţiuni de stat româneşti, el transmiţând că România păstra traiectoria fiscală de reducere a deficitului şi a datoriei şi va continua să ia măsuri pentru recâştigarea competitivităţii țării şi a Europei.

„Întâlnire importantă astăzi, la New York, la sediul JPMorgan, cu unii dintre cei mai importanţi investitori instituţionali în obligaţiuni de stat româneşti. România se împrumută anual cu zeci de miliarde de euro şi va continua să o facă, chiar dacă într-o măsură mai mică, o datǎ ce vom reduce deficitul bugetar la sub 3% din PIB”, a scris preşedintele pe conturile sale de socializare.

Şeful statului arată că marile fonduri şi băncile de investiţii sunt parteneri importanţi pentru orice ţară modernă şi serioasă.

„Am discutat despre economia noastră, despre planurile privind utilizarea fondurilor europene în următorii ani, precum şi despre priorităţile şi problemele României şi ale Europei. I-am asigurat că, în ciuda zgomotului politic, vom păstra traiectoria fiscală de reducere a deficitului şi a datoriei şi vom continua să luăm măsuri pentru recâştigarea competitivităţii României şi a Europei”, subliniază Nicuşor Dan în mesaj.

Editor : B.E.