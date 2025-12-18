Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat, joi, la Bruxelles, că metodele de intimidare a unor magistraţi sunt mult mai subtile decât nişte chestiuni directe de intimidare şi a explicat că orice voce din spaţiul public care spune lucruri esenţiale trebuie protejată.

Nicuşor Dan a fost întrebat, joi, dacă îi consideră pe magistraţii care au sesizat problemele din sistem avertizori de integritate şi dacă trebuie protejaţi ca atare, dar şi cum se raportează la magistraţii care au prezentat aceste probleme în spaţiul public.

„Bineînţeles, numai că ceea s-a spus în spaţiul public s-a spus că metodele de, să spunem, intimidare a acestor magistraţi sunt mult mai subtile decât nişte chestiuni foarte directe de intimidare. Şi atunci evident că orice voce din spaţiul public care spune lucruri esenţiale trebuie protejată, doar am făcut nuanţa asta că modul în care pot fi luate măsuri împotriva lor sunt mai subtile şi suntem atenţi la toate”, a transmis Nicuşor Dan.

