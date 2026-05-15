Președintele Nicușor Dan a declarat vineri, întrebat dacă e posibilă scăderea TVA, că nu exclude această variantă, însă o discuție în acest sens poate avea loc doar în contextul bugetului pentru 2027, despre care spune că își dorește să fie adoptat la toamnă.

„În primul rând, noi suntem într-un buget 2026 aprobat și există acord să nu umblăm la bugetul 2026. Deci 2026, aceasta este perspectiva fiscală. Îmi doresc, și în discuțiile pe care le-am avut deja cu partidele s-a confirmat această idee, ca bugetul 2027 să fie cel puțin propus de Guvern Parlamentului, dacă nu și adoptat în toamna acestui an, astfel încât să proiectăm stabilitate financiară.

În momentul în care o să discutăm bugetul 2027, bineînțeles că orice idee este binevenită, dar nu vreau să dau speranțe false sau să creez așteptări care posibil să nu se realizeze”, a declarat șeful statului, întrebat de propunerea lansată de șeful UDMR, Kelemen Hunor, privind reducerea TVA.

În contextul în care inflația a depășit 10%, Kelemen Hunor a declarat zilele trecute că printre măsurile pe care România ar trebui să le ia se numără reducerea TVA.

„Se văd efectele războiului din Orientul Mijlociu pe energie, fiindcă trebuie să recunoaștem că această inflație, în acest moment, nu este creată, generată de Guvernul României, este o chestiune regională. Noi, din acest punct de vedere, vrem, nu vrem, prețul motorinei, prețul benzinei, deja este în prețul serviciilor și în prețul produselor. Deci, când avem o conjunctură atât de dificilă, sigur că putem analiza ce se poate face și trebuie să analizăm ce se poate face, dar nu trebuie să nu spunem lucrurilor pe nume. Această inflație, în primul rând, a fost creată de războiul din Orientul Mijlociu. Altfel eram undeva la 6 - 7%”, a declarat Kelemen Hunor, la Parlament.

„Majorarea TVA în niciun caz. Eu m-aș gândi foarte serios la a reduce TVA-ul un pic. (...) Da, deci eu m-aș duce spre a reduce TVA-ul și spre a face mai atractivă România pentru investiții care se retrag din Orientul Îndepărtat, din Asia spre Europa, fiindcă lanțurile de producție se vor apropia de Europa în foarte multe domenii. Deci, eu aș căuta să atrag investitori, fiindcă fără locuri de muncă, fără o garanție de a păstra economia funcțională n-ai cum să găsești o soluție. Soluția magică nu există. Și reducerea cheltuielilor la nivelul statului - da, acolo mai e mult de făcut”, a explicat el.

Rata anuală a inflației a crescut la 10,71% în aprilie, de la 9,87% în luna martie, în condițiile în care serviciile s-au scumpit cu 13,04%, mărfurile nealimentare cu 12,02%, iar mărfurile alimentare cu 7,39%, potrivit datelor publicate miercuri de INS.

„Indicele prețurilor de consum în luna aprilie 2026 comparativ cu luna martie 2026 a fost 100,84%. Rata inflației de la începutul anului (aprilie 2026 comparativ cu decembrie 2025) a fost 3,1%. Rata anuală a inflației în luna aprilie 2026 comparativ cu luna aprilie 2025 a fost 10,7%. Rata medie a modificării prețurilor de consum în ultimele 12 luni (mai 2025 - aprilie 2026) față de precedentele 12 luni (mai 2024 - aprilie 2025) a fost 9,0%”, se arată în comunicatul INS.

