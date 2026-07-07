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Nicușor Dan participă la Summitul NATO de la Ankara. Ce mesaj va transmite despre Ucraina și securitatea la Marea Neagră

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nicusor dan NATO
Foto: presidency.ro
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Din articol
Summit cu valoare simbolică pentru România Temele principale de pe agenda NATO

Președintele Nicușor Dan participă, marți și miercuri, la reuniunea șefilor de stat și de guvern ai Organizației Tratatului Atlanticului de Nord (NATO), desfășurată la Ankara, Turcia.

Marți, șeful statului, însoțit de Mirabela Grădinaru, ia parte la recepția și dineul oficial oferite de președintele Republicii Turcia, Recep Tayyip Erdoğan, și de Prima Doamnă Emine Erdoğan, pentru liderii statelor aliate și partenerii acestora.

Potrivit agendei oficiale a șefului statului, evenimentul este programat de la ora 18:30 și are loc la Complexul Prezidențial Beștepe.

Mirabela Grădinaru va participa și miercuri la evenimentele organizate de Prima Doamnă a Republicii Turcia, Emine Erdoğan, la Palatul Prezidențial Çankaya Köşkü.

Summit cu valoare simbolică pentru România

Reuniunea de la Ankara reprezintă al doilea Summit NATO găzduit de Turcia, după cel din 2004, când România a participat pentru prima dată în calitate de stat aliat. Din acest motiv, evenimentul are și o semnificație simbolică pentru țara noastră.

Programul Summitului include reuniunea la cel mai înalt nivel a Consiliului Nord-Atlantic, precum și mai multe evenimente conexe, inclusiv cu participarea partenerilor NATO. La final vor fi adoptate mai multe documente oficiale, între care și Declarația Summitului, mai arată comunicatul de presă al Administrației Prezidențiale.

Totodată, pe 7 iulie are loc Forumul NATO pentru Industria de Securitate și Apărare (NATO Security and Defence Industry Forum – NSDIF).

Temele principale de pe agenda NATO

„Liderii Alianţei se reunesc la Ankara într-un climat de securitate care continuă să se degradeze ca urmare a războiului Rusiei împotriva Ucrainei şi a evoluţiilor din Orientul Mijlociu. În acest context, Aliaţii vor pune accentul pe menţinerea unităţii transatlantice şi pe reconfirmarea priorităţii acordate apărării colective”, precizează sursa citată.

Aceeași sursă arată că principalele teme aflate pe agenda Summitului sunt creșterea bugetelor pentru apărare, asumarea unor responsabilități sporite de către aliații europeni, continuarea sprijinului pentru Ucraina și consolidarea capacităților operaționale și industriale ale Alianței prin dezvoltarea companiilor, creșterea producției și stimularea inovării tehnologice.

„În cadrul Summitului, Preşedintele Nicuşor Dan va reconfirma statutul ţării noastre de Aliat de încredere, care contribuie semnificativ la securitatea euroatlantică, evidenţiind contribuţiile naţionale pe toate domeniile de interes de pe agenda reuniunii. De asemenea, Preşedintele României va accentua importanţa continuării sprijinului Aliat pentru securitatea în regiunea Mării Negre şi întărirea posturii de descurajare şi apărare în mod unitar pe Flancul Estic. Nu în ultimul rând, Preşedintele Nicuşor Dan va atrage atenţia asupra consecinţelor pe care acţiunile Rusiei le au la nivel regional, inclusiv asupra României, cu accent, în acest context, pe necesitatea consolidării apărării aeriene şi maritime”, mai arată aceeași sursă.

În marja participării la Summitul NATO, președintele României va avea și o serie de întâlniri bilaterale.

Editor : Ana Petrescu

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