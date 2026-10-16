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„Peste cadavrele noastre”: Polonia respinge presiunile SUA privind deblocarea activelor rusești înghețate

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Radoslaw Sikorski
Fostul ministru de externe al Poloniei, Radosław Sikorski. Foto: Profimedia Images
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Liderii europeni au respins o propunere a SUA, despre care s-a raportat că ar viza dezghețarea unor active rusești în valoare de miliarde de euro deținute în instituții financiare europene, insistând că fondurile ar trebui să rămână sub control european.

Ministrul polonez de externe, Radosław Sikorski, a dat unul dintre cele mai ferme răspunsuri, declarând „peste cadavrele noastre” când a fost întrebat despre posibilitatea returnării activelor înghețate către Moscova. Și cancelarul german Friedrich Merz a apărat autoritatea Europei asupra fondurilor, susținând că deciziile privind activele înghețate în Europa ar trebui să rămână în mâinile europenilor.

Peste 210 miliarde de euro din activele băncii centrale ruse rămân înghețate în Uniunea Europeană în urma invaziei pe scară largă a Ucrainei de către Moscova în 2022. În timp ce Washingtonul ar considera, potrivit unor surse, aceste fonduri ca un potențial instrument de negociere în cadrul discuțiilor de pace, guvernele europene s-au opus propunerilor de deblocare a acestora, susținând că Rusia trebuie să rămână sub presiune.

Disputa evidențiază diferențele dintre Washington și aliații săi europeni cu privire la modul în care Moscova poate fi adusă la masa negocierilor și la asigurarea unei soluții durabile a conflictului.

Editor : Sebastian Eduard

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