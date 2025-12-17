Nicuşor Dan s-a întâlnit cu oameni de afaceri români din UK. „E nevoie de o deschidere mai mare din partea statului român”

Preşedintele Nicuşor Dan a spus miercuri, după întâlnirea cu oameni de afaceri români din Marea Britanie, că mesajul oamenilor de afaceri români din această țară este acela că e nevoie de o deschidere mai mare din partea statului român, de colaborare şi de parteneriate funcţionale. El a încurajat investitorii britanici să vină în continuare în România.

„La Londra, într-unul dintre cele mai competitive ecosisteme economice din lume, am avut un dialog aplicat cu oameni de afaceri români din Regatul Unit. Mesajul mediului de business a fost clar: este nevoie de o deschidere mai mare din partea statului român, de colaborare autentică și de parteneriate funcționale”, a scris Nicușor Dan pe Facebook.

El a adăugat că antreprenorii au subliniat importanța „sprijinului instituțional pentru accelerarea digitalizării și susținerea startup-urilor, ca factori esențiali pentru dezvoltare și inovare”.

„Întâlnirea cu reprezentanți ai mediului de afaceri britanic a reconfirmat angajamentul României de a consolida relațiile comerciale și economice cu Regatul Unit și de a încuraja investitorii britanici să vină în continuare în țara noastră. Voi încuraja în continuare investiții cara aduc în România tehnologie de ultimă generație, noi locuri de muncă bine plătite și care prin creșterea producției interne ne vor ajuta să reducem deficitul comercial”, a mai spus președintele.

„Inovarea, susținerea antreprenoriatului și construirea unei punți solide între diaspora și România rămân priorități pentru dezvoltarea durabilă a țării noastre”, a încheiat Dan.

