Nicușor Dan se așteaptă la „o săptămână sau două” de incertitudine după moțiune. „În oricare din situaţii, discuţiile vor fi dificile”

Nicușor Dan. Foto: Inquam Photos /Octav Ganea

Preşedintele Nicuşor Dan a spus, luni, în Armenia, că urmează o săptămână sau două de incertitudine cu privire la direcţia, conformaţia politică a guvernului şi a majorităţii din spate, în funcţie de ce se întâmplă marţi la moţiunea de cenzură. El a precizat că, în oricare din situaţii, discuţiile politice vor fi dificile.

„Am, evident, opinia mea pe asta, dar nu vreau să fac speculaţii în momentul acesta", a spus Dan, despre şansele moţiunii de cenzură.

Întrebat dacă se aşteaptă ca AUR să trădeze, șeful statului a spus: „Din nou, nu vreau să fac predicţii. Totuşi, puţin, puţin credibil că asta se poate întâmpla. Doar pe chestiunea asta de AUR (..) din moment ce au anunţat”.

Despre un premier tehnocrat, şeful statului a spus că înainte de moţiune există toate scenariile posibile.

„Pentru fiecare din aceste cazuri posibile există alte dezvoltări. Bineînţeles că avem analizele făcute, dar, deocamdată, haideţi să aşteptăm ziua de mâine”, a adăugat preşedintele

Dan a mai spus că „în oricare din situaţii, discuţiile politice vor fi dificile”, dar există o responsabilitate şi a sa, ca preşedinte, şi a partidelor „de a duce România în direcţia corectă”, potrivit News.ro. „Şi de asta, chiar dificile, va fi nevoie să ducem discuţiile înainte cu gândul la interesul comun pe care îl avem pe toţi”, a explicat el.

Despre o criză pe termen lung, şeful statului a spus că „o incertitudine cu privire la direcţia, conformaţia politică a guvernului şi a majorităţii din spate, va fi o săptămână-două”.

„Repet, ea nu trebuie să ne îngrijoreze pentru că există angajament şi pe obiectivele importante şi pe direcţia prooccidentală", a menţionat preşedintele.

Întrebat dacă va nominaliza rapid un nou premier, Dan a spus că, de principiu, soluţia trebuie să fie stabilă, mai mult decât rapidă.

„Cum am spus, sunt scenarii. Deocamdată această moţiune se va discuta şi vota mâine. În funcţie de asta, vom fi într-o situaţie sau alta”, a spus preşedintele.

El a menţionat că, „de principiu, soluţia trebuie să fie stabilă mai mult decât rapidă”.

„Trebuie să existe nişte premise care să garanteze că va dura cât mai mult, mai mult decât rapiditatea. O reacţie scurtă dacă îmi permiteţi”, a spus şeful statului.

