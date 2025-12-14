Live TV

Nicuşor Dan: Sper să nu mai avem drone. Dacă vom avea şi dacă nu punem în pericol pe locuitori, veţi vedea drone doborâte în România

Data publicării:
drona
Foto: Profimedia Images

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, întrebat dacă România se teme să doboare drone ruseşti, că nu este vorba despre o teamă, ci despre oportunitate, însă a admis că, dacă vor mai apărea drone şi dacă locuitorii nu sunt puşi în pericol, atunci dronele vor fi doborâte.

”Nu e vorba să ne temem, e chiar o decizie de oportunitate. Trebuie să punem în context. Nu suntem singura ţară care a avut drone şi nu suntem singura ţară care nu le-a dat jos. Am avut drone deasupra aeroporturilor prin Europa, nu a tras nimeni după ele. Polonia a dat patru jos din 19, restul de 15 au zburat pe acolo”, a declarat, sâmbătă seara, la Kanal D preşedintele Nicuşor Dan, citat de News.ro.

El a precizat că nu vrea să intre în detalii militare, dar că există pericolul ca, atunci când se doreşte lovirea unei drone, să fie puşi locuitorii în pericol.

”Când ai o dronă la 500 de metri de graniţa cu Ucraina, în funcţie de poziţia din care loveşti, poţi să loveşti Ucraina. Dacă ea zboară deasupra unei localităţi nu poţi să tragi ca să loveşti acolo. Sunt multe situaţii”, a declarat Nicuşor Dan.

El a spus că în România decizia doborârii dronelor este la comandantul misiunii.

”Sper să nu mai avem drone, dar dacă vom avea şi dacă nu punem în pericol pe locuitori şi să facem mai mult rău, veţi vedea drone doborâte în România. Sunt multe ramificaţii pe acest subiect, unele publice, unele de secret militar”, a adăugat şeful statului.

Fostul preşedinte Traian Băsescu a declarat la Digi24, în 25 noiembrie, că dronele care intră în spaţiul aerian naţional ar trebui doborâte.

”Ar însemna doborârea lor. Nimeni nu ne-ar putea reproşa că am doborât drone care au intrat neautorizat în spaţiul aerian al României. Iar povestea cu n-am vrut să riscăm să le doborăm, asta e o poveste pentru adormit copii. O ţară care se respectă nu permite ca spaţiul aerian să fie transformat în bulevard pentru promenada dronelor ruseşti”, a declarat Traian Băsescu, la Digi24.

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Șefa Parchetului European (EPPO), Laura Codruța Kovesi.
1
Laura Codruța Kovesi s-a alăturat sutelor de magistrați români care s-au solidarizat cu...
Tudorel Toader face un semn cu mâna
2
Tudorel Toader, fost titular la Justiție, consideră că nu are nicio răspundere pentru...
Polish Brig. Gen. Jarosław Gromadziński, 15th Mechanized Brigade commander, is interviewed by local reporters shortly after a combined live fire exercise for exercise Puma 2 with Battle Group Poland at Bemowo Piskie Training Area, Poland on June 15, 2018
3
Polonia și țările NATO vor lovi regiunea Kaliningrad dacă Rusia va încerca să atace...
imigranți ilegali deportați din SUA cu avionul
4
SUA au trimis primii imigranți ilegali în țara cu „cel mai proamerican popor din lume”...
Europe US Separation as a European Union United States Divorce as a couple on a broken fading bridge flying away as a divided national relationship co
5
Planul SUA de a „retrage din UE” patru țări, conținut în versiunea nepublicată a...
S-a terminat ancheta! De ce a murit studenta de 19 ani, la o zi după ce a făcut "Trendul Diavolului"
Digi Sport
S-a terminat ancheta! De ce a murit studenta de 19 ani, la o zi după ce a făcut "Trendul Diavolului"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Screenshot 2025-12-13 232740
Nicușor Dan, despre Călin Georgescu și alegerile anulate: „Este un război hibrid dus de Rusia împotriva României”
Nicusor Dan INSTANT_STRATEGIE_SECURITATE_PARLAMENT_06_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Nicușor Dan: „Ion Iliescu, ca politician, a luat decizii extrem de discutabile. Eram student, colegii mei au luat bătaie la propriu”
Screenshot 2025-12-08 at 21.26.51
Nicuşor Dan, despre alegerile pentru Primăria Capitalei: „Am pus ştampila pe cine am crezut că duce mai departe”
Nicușor Dan.
Ce a răspuns Nicușor Dan, întrebat dacă „trage la căruța PSD”
Nicușor Dan și Ludovic Orban.
Ludovic Orban dezvăluie ce l-a sfătuit pe Nicuşor Dan să facă în campania pentru Primăria Capitalei
Recomandările redacţiei
Gen-lt Martin Schelleis
General Bundeswehr: Rusia duce de mulți ani un război hibrid...
Construcție militară în Belarus
Rusia va desfășura rachete Oreșnik în Belarus pentru a exercita...
Tren Ucraina
Alertă cu bombă la frontiera de nord a Republicii Moldova. Tren pe...
photo-collage.png (23)
A patra zi de manifestații pentru independența justiției. Mii de...
Ultimele știri
Motiv de bucurie pentru fermierii din sudul țării: a început reabilitarea sistemelor de irigații. Când vor fi puse în funcțiune
Un imens zid subacvatic, datând de acum 7.000 de ani, a fost descoperit în Franța. Ce se știe despre societatea care l-a construit
Zeci de mii de protestatari cer demisia lui Viktor Orban, după dezvăluirea unor abuzuri dintr-un centru de detenție pentru minori
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Ziua de 15 decembrie aduce schimbări majore pentru unii nativi. Trei zodii care vor avea noroc uriaș în...
Cancan
Procurorii deschid oficial dosar de moarte suspectă în cazul Rodicăi Stănoiu! Decizie de ultimă oră, la 10...
Fanatik.ro
Marius Șumudică e sigur: „E jucătorul de care FCSB are nevoie”. Cine e fotbalistul crescut de Porto
editiadedimineata.ro
Ce învață elevii? Noile programe de română și istorie riscă să formeze generații fără instrumente critice
Fanatik.ro
S-a întâlnit cu Dan Petrescu și a rămas uimit de cum arată antrenorul după problemele medicale avute: „Vă...
Adevărul
Deșertul care renaște: un lac care dispăruse de câteva secole reapare în Valea Morții
Playtech
Locul din bucătărie în care este așezat frigiderul poate influența consumul de energie. Unde ar trebui...
Digi FM
Răsturnare de situație în cazul morții Rodicăi Stănoiu. Fosta ministră a Justiției a fost internată în spital...
Digi Sport
E gata: Real Madrid a semnat actele pentru transfer! OUT în ianuarie
Pro FM
Antonia, după ce și-a injectat Aquafilling și a ajuns în spital: „Nu a fost vorba despre a nu face sport...
Film Now
A murit Peter Greene, actorul din „Pulp Fiction” și „The Mask”. Managerul său: „Urma să fie operat, dar era...
Adevarul
Cum l-a găsit Poliția pe regretatul actor Peter Greene. A fost descoperit și un bilet
Newsweek
În România poți ieși la pensie la 50 ani. Spania: firmele angajează oameni de peste 50 ani să nu falimenteze
Digi FM
Melania Trump, șic în alb și negru, cu tocuri cui, la brațul lui Moș Crăciun. Zâmbitoare în mijlocul a sute...
Digi World
Ce trebuie să știi despre tratamentul leprei. Medic infecționist: „Poate dura și până la doi ani!” Două...
Digi Animal World
Cum a reacționat un câine când un străin a intrat în casă. Stăpânul patrupedului a fost șocat: „Trebuia să-i...
Film Now
Cum arată azi casa din “Singur acasă” și cui ii apartine
UTV
Trailerul Street Fighter a apărut la The Game Awards 2025. Jason Momoa și 50 Cent fac parte din distribuție