Nicuşor Dan: Sper să nu mai avem drone. Dacă vom avea şi dacă nu punem în pericol pe locuitori, veţi vedea drone doborâte în România

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, întrebat dacă România se teme să doboare drone ruseşti, că nu este vorba despre o teamă, ci despre oportunitate, însă a admis că, dacă vor mai apărea drone şi dacă locuitorii nu sunt puşi în pericol, atunci dronele vor fi doborâte.

”Nu e vorba să ne temem, e chiar o decizie de oportunitate. Trebuie să punem în context. Nu suntem singura ţară care a avut drone şi nu suntem singura ţară care nu le-a dat jos. Am avut drone deasupra aeroporturilor prin Europa, nu a tras nimeni după ele. Polonia a dat patru jos din 19, restul de 15 au zburat pe acolo”, a declarat, sâmbătă seara, la Kanal D preşedintele Nicuşor Dan, citat de News.ro.



El a precizat că nu vrea să intre în detalii militare, dar că există pericolul ca, atunci când se doreşte lovirea unei drone, să fie puşi locuitorii în pericol.



”Când ai o dronă la 500 de metri de graniţa cu Ucraina, în funcţie de poziţia din care loveşti, poţi să loveşti Ucraina. Dacă ea zboară deasupra unei localităţi nu poţi să tragi ca să loveşti acolo. Sunt multe situaţii”, a declarat Nicuşor Dan.



El a spus că în România decizia doborârii dronelor este la comandantul misiunii.



”Sper să nu mai avem drone, dar dacă vom avea şi dacă nu punem în pericol pe locuitori şi să facem mai mult rău, veţi vedea drone doborâte în România. Sunt multe ramificaţii pe acest subiect, unele publice, unele de secret militar”, a adăugat şeful statului.

Fostul preşedinte Traian Băsescu a declarat la Digi24, în 25 noiembrie, că dronele care intră în spaţiul aerian naţional ar trebui doborâte.

”Ar însemna doborârea lor. Nimeni nu ne-ar putea reproşa că am doborât drone care au intrat neautorizat în spaţiul aerian al României. Iar povestea cu n-am vrut să riscăm să le doborăm, asta e o poveste pentru adormit copii. O ţară care se respectă nu permite ca spaţiul aerian să fie transformat în bulevard pentru promenada dronelor ruseşti”, a declarat Traian Băsescu, la Digi24.

